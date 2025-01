Reforço do Fluminense, Baya revela inspiração em Cristiano Ronaldo e características de Mbappé

Um dos reforços do Fluminense para 2025, Paulo Baya revelou inspiração no futebol em Cristiano Ronaldo. O atleta também afirmou ter características semelhantes às de Rafael Leão, do Milan, e Mbappé, do Real Madrid.

Em coletiva, o atacante afirmou não ter tido contato com Paulo Henrique Ganso, que só se reapresenta na tarde desta quinta-feira (9). O meia não retornou ao Rio de Janeiro na quarta-feira (8) por questões logísticas.

- Eu não tive contato ainda com o Ganso. Ele não estava ontem na reapresentação. Sempre me espelhei no Cristiano Ronaldo. No cenário do futebol mundial, vejo o Mbappé e Rafael Leão com minhas características. Rápidos, com passadas longas. E Mbappé pela boa finalização - falou.

Em meio a falta de gols do Fluminense no ano passado, Paulo Baya afirmou que tem como uma de suas qualidades principais a finalização. O atleta também afirmou que prefere atuar pelos lados do campo do que como um centroavante:

- Sou um jogador de um contra um, dinâmico e tenho como ponto forte a finalização. Tanto no jogo, quanto na bola parada. Espero ajudar o clube e meus companheiros. Tenho uma genética do povo paraense em que temos muita força física. Tenho isso como boa característica. Me sinto mais confortável na ponta, mas estou à disposição do professor. O que ele optar e achar melhor para o grupo, estou à disposição.

O atleta estará à disposição do Fluminense para a estreia do Campeonato Carioca contra o Sampaio Corrêa, no domingo (12). A expectativa é de que o atleta seja titular sob comando de Marcão.

Paulo Baya em treino pelo Fluminense visando o Campeonato Carioca (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Veja outras respostas de Baya, reforço do Fluminense

Início no futebol

- Eu comecei bem cedo. Não tive base. Quando deu 18 anos, tive uma oportunidade de ir para Goiânia, joguei meu primeiro campeonato de base. Em 2018, tive uma oportunidade que não deu certo por conta de um contrato de base que o clube não me liberou para peneirar em outra equipe. Em 2019, surgiu a oportunidade de ir para o Cascavel. Joguei um ano no Sub-20, no ano seguinte fui para o profissional. Fui para o Japão, onde não fui muito bem aproveitado. Tive dificuldade. Retornei ao Brasil. Fui para o Avaí, depois Brusque. Em 2023, eu estava na Ponte Preta, fiz bons jogos, bons números e fui para o Goiás, onde consegui jogar desde o início do ano e pegando confiança treino após treino, partida após partida. Estar aqui é um sonho sendo realizado. Nessa trajetória, nessa parada que tive de 2018 a 2019, foram cerca de sete meses. Teve muito campeonato amador na região em que morava. Fui deixando a parte física em dia, treinava e jogava bastante todo fim de semana. Minha rotina era assim.

Nome

- Paulo Baya surgiu na infância. Minha irmã me chamava de Baya. Cresci sendo chamado de Baya. Realizei meu sonho de me tornar profissional e disse que não podia tirar o Baya. Chegamos no acordo de fazer Paulo Baya, mas minha preferência é Baya. Não tem nada a ver com o Paulo Baier.