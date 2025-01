Alexsander projeta Fluminense no Mundial e relembra derrota para City: ‘De igual para igual’

Ex-meia do Fluminense, Alexsander projetou como deve ser a participação do Tricolor no Super Mundial de Clubes de 2025. No Al Ahli, o atleta não disputará o novo torneio da Fifa.

Apesar disso, o volante possui experiência na competição por ter disputado o Mundial pelo Tricolor diante do Manchester City, em 2023. Em entrevista ao Lance!, o jogador relembrou a derrota para os ingleses.

- A gente chegou lá e fizemos um jogo de igual para igual com o Manchester City. O placar foi até mentiroso. Mas lá tem um outro tipo de preparo, todos os times são tops. Conforme vai passando o tempo, a liga vai evoluindo, estão vindo jogadores com nomes para o Brasileirão. O Fluminense vai ter tempo para se preparar e fazer melhor do que nós fizemos. É algo novo, mas o Fluminense consegue levar seu nome para onde tem que estar.

Na competição de 2025, o Fluminense disputará a fase de grupos contra Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi Sundowns. Como duas equipes se classificam às oitavas de final, o Tricolor é favorito para avançar com uma das vagas.