Zubeldía avalia gols do Flamengo no Fluminense e compara Pedro a Cano e Gabigol
Tricolor foi derrotado por 2 a 1 no clássico
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Após a derrota do Fluminense para o Flamengo no Maracanã, Luis Zubeldía falou sobre o jogo em entrevista coletiva. O treinador avaliou a atuação do Tricolor e fez uma análise dos gols sofridos pelo Tricolor. No primeiro, o argentino dá mérito a Pedro pela finalização de longe.
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— O 1º gol é um pouco de acidente e também mérito do Pedro Quantos atacantes, naquela posição, finalizam daquele jeito? Eu lembro do Cano e do Pedro. Temos esses dois, talvez o Gabigol… O segundo gol é uma jogada que por uma questão estatística, quando a bola está naquela zona, é possível que saia um cruzamento inesperado. Eles fizeram um gol assim contra o Santos. Quando a jogada parece morta, eles levantam a bola pro Pedro. Nesse lance, me parece que não conseguimos nos ajustar rapidamente para o cruzamento. Mas também teve a qualidade do passe — um cruzamento de trivela do Lino. E aí entra a qualidade do Pedro, que é um grande atacante — disse Zubeldía.
O Fluminense só conseguiu se impor contra o Flamengo no jogo após a entrada de Savarino. O venezuelano foi o autor do gol e conseguiu diminuir o prejuízo pela ausência de Acosta, que saiu no início da partida.
— O futebol é assim. O certo é que todo o primeiro tempo não jogamos bem. E quando uma equipe não joga bem, uma das possibilidades é que o treinador seja o responsável. Eu assumo essa responsabilidade e digo isso com total honestidade, como sempre. O time não esteve bem no primeiro tempo. No segundo tempo, tentamos, independentemente dos nomes, voltar para o jogo. Sofremos dois contra-ataques rápidos e, mesmo assim, o time não se entregou. Corrigimos um pouco o perfil dos jogadores, os que entraram foram bem, conseguimos marcar, tivemos a chance de empatar. Eles também poderiam ter ampliado. O jogo ficou aberto, poderia ter sido para qualquer lado. Poderia ter terminado empatado, 2 a 1, 3 a 1… o futebol tem isso. Para concluir: houve um tempo em que não fomos bem, e a responsabilidade é minha, mais do que dos jogadores, além das imprecisões que tivemos no primeiro tempo.
O que vem por aí?
O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira (15) e recebe o Independiente Rivadavia às 21h30, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o resultado contra o Flamengo, o Tricolor segue com 20 pontos e cai para a quinta colocação na tabela.
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