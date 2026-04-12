Após a derrota do Fluminense para o Flamengo, Samuel Xavier foi questionado na zona mista sobre a comunicação do adiamento aos jogadores. Capitão do time, o lateral revelou que a decisão não passou pelo elenco, mas não atribuiu a derrota a esse acontecimento.

continua após a publicidade

➡️Seleção Brasileira observa jogadores de Flamengo e Fluminense

— Os jogadores não tiveram voz nenhuma sobre isso. Foi decidido antes, a gente ficou sabendo no dia seguinte que a partida foi adiada. Mas acho que não cabe desculpa pra gente. Não cabe a nós, jogadores, se envolver nessa questão que é tão polêmica, de adiamento de jogos. Isso é responsabilidade deles e não nossa — disse Samuel, que falou sobre a preocupação com o jogo da Libertadores na sequência:

— Não era nem a questão de pensar na folga. O nosso pensamento no jogo da Libertadores. A gente teria um dia a mais para poder se recuperar. Mas não cabe. Isso são coisas que não passam pelo jogador isso. A gente não pode nem opinar sobre isso. O nosso papel é: se colocaram o jogo para hoje a gente tinha que jogar.

continua após a publicidade

O Fla-Flu, antes marcado para sábado (11), foi disputado no domingo (12), às 18h. O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1.

O pedido partiu do Rubro-Negro após atraso na logística de retorno da delegação do Peru, onde a Mvenceu o Cusco pela Libertadores. A solicitação foi intermediada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

Savarino marcou o único gol do Fluminense na derrota por 2 a 1 sobre o Flamengo no Brasileirão (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

O que vem por aí?

O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira (15) e recebe o Independiente Rivadavia às 21h30, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o resultado no Fla-Flu, o Tricolor segue com 20 pontos e cai para a quinta colocação na tabela.

continua após a publicidade

➡️ Aposte nos jogos da Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.