Vídeo faz torcida do Flamengo comparar Filipe Luís com Jorge Jesus; veja

Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 18:46 • Rio de Janeiro (RJ)

Filipe Luís assumiu o cargo de técnico do Flamengo há menos de dois dias, mas torcedores já demonstram ânimo e até comparam o ex-jogador a Jorge Jesus. Em vídeo divulgado pelo clube nesta terça-feira (1º), o novo comandante do Rubro-Negro chamou atenção nas redes sociais.

Em específico, uma das cenas chamou a atenção nas imagens do treinamento. O ex-lateral-esquerdo aparece correndo junto ao elenco, prática adotada também pelo português que fez história como treinador do Fla. Filipe foi jogador de Jesus entre 2019 e 2020, e juntos conquistaram cinco títulos, entre eles a Libertadores e o Brasileirão. Veja abaixo cenas do treino.

Nos comentários da publicação, diversos torcedores do Flamengo traçaram o paralelo entre a atividade de Filipe Luís com a feita por Jorge Jesus, principalmente em seus primeiros dias como técnico do clube, em 2019. Confira abaixo algumas mensagens de rubro-negros:

Filipe Luís foi anunciado, na manhã de segunda-feira (30), como treinador do Flamengo. Com a saída de Tite, o ex-lateral, que faz trabalho elogiado na categoria sub-20, assumirá o cargo nas próximas partidas, em sua primeira experiência entre os profissionais.