Publicada em 01/10/2024 - 14:43 • Rio de Janeiro (RJ)

Filipe Luís é uma solução caseira para o Flamengo após a demissão de Tite. A situação ocorreu de maneira idêntica a diversos treinadores no passado do clube. O novo técnico rubro-negro não quer ser comparado.

- Não só eles e todos os outros que passaram antes. A exigência aqui é máxima. Tem que ganhar. Eu quero como treinador fazer uma nova história. Não quero que me comparem com outro treinador, quero que pensem daqui para frente. Respeito e fico feliz por o que conquistaram antes. Mas agora é um novo Flamengo, que é o Flamengo do Filipe Luís - pediu Filipe Luís. E emendou:

- Assim que saiu a notícia eu recebi muitas mensagens legais. Mas sinceramente? Peguei o computador e comecei a estudar o nosso time. O Corinthians e me dedicar totalmente. Recebi mensagens de alguns treinadores e auxiliares também e fico muito feliz e honrado. Sei que o carinho que tiveram por mim é uma vivência muito boa. Esse respeito eu conquistei. Com certeza tenho muitas mensagens legais.

O Flamengo joga contra o Corinthians pela primeira partida das semifinais da Copa do Brasil nesta quarta-feira (2). A bola rola às 21h45, no Maracanã. O jogo será marcado pela estreia de Filipe Luís na beira do campo.