Flamengo tem negociações com atacante da Lazio, diz jornalista

O Flamengo negocia a contratação do atacante Taty Castellanos, da Lazio. O argentino de 26 anos acumula passagens por Universidad de Chile, Torque, do Uruguai, New York City, Girona e Lazio. Desde 2023 no clube italiano, o jogador custou 15 milhões de euros (cerca de R$ 96 milhões). A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande.

Castellanos foi convocado para defender as cores da Argentina nos jogos contra Chile e Colômbia, nas eliminatórias para a Copa do Mundo, em setembro de 2024. Pela Lazio, o atacante disputou 86 partidas, marcou 20 gols e contribuiu com 8 assistências. Destro, o argentino tem atua como centroavante, mas também pode jogar pelos lados do campo.

Um fato curioso em sua passagem pelo Girona, da Espanha, aconteceu num jogo contra o gigante Real Madrid. O argentino marcou um poker-trick (4 gols) e conduziu a equipe na vitória por 4 a 2 contra os Merengues, pela 31ª rodada da La Liga, em 2023. Na época, Castellanos estava emprestado pelo New York City e despertou o interesse de clubes do Brasil e da Europa.

O Palmeiras chegou a um acordo com o atacante em 2021, mas a diretoria do New York não quis liberar o argentino, que acabou renovando até 2025 com o clube. Na época, Castellanos fazia parte da seleção sub-23 da Argentina.

Taty Castellanos em ação pelo Girona, da Espanha (Foto: Divulgação/Girona)

Flamengo busca reforçar o ataque

Não é de hoje o interesse do Flamengo em um atacante, com características de velocidade. Recentemente, o clube estava acertado com o irlandês Mikey Johnston, do West Bromwich, da segunda divisão da Inglaterra. No entanto, a reação negativa por parte dos torcedores e a pressão interna, fizeram com que o clube desistisse da contratação.

Outra questão que vem tomando conta dos bastidores rubro-negro é o momento do atacante Pedro. O camisa 9 ficou de fora da lista de relacionados nas partidas contra São Paulo e Santos, e vive um momento de indefinição no clube.

Após o técnico Filipe Luís afirmar que a postura do centroavante vinha sendo "ridícula" nos treinamentos, o atacante se reuniu com os demais jogadores do elenco na reapresentação desta segunda-feira (14), e se posicionou pela primeira vez, desde as declarações, em suas redes sociais.