O Flamengo encara o Santos pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro na quarta-feira (15). Na manhã desta terça-feira, o Rubro-Negro divulgou a lista de relacionados para o confronto com o time paulista. Quatro jogadores serão desfalques certos para Filipe Luís por questões físicas e uma das ausências é novidade.

Ayrton Lucas lesionado em Flamengo x São Paulo (Foto: Reprodução Sportv)

Erick Pulgar, Ayrton Lucas e Alex Sandro já eram desfalques certos para o jogo de quarta-feira. O volante chileno teve uma fratura no pé direito no Mundial de Clubes e passou por cirurgia para corrigir o problema. Os dois laterais esquerdos se lesionaram no jogo com o São Paulo, disputado no último sábado (12), e já tinham a ausência esperada no compromisso com o Santos.

A novidade fora da lista dos relacionados é Michael. O atacante de 29 anos fica no Rio de Janeiro e não viaja com a delegação. Segundo o Flamengo, o atacante integra o grupo de lesionados devido a dores no tornozelo esquerdo.

Veja detalhes sobre a situação dos atletas lesionados do Flamengo

Alex Sandro

Com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, segue planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo.

Ayrton Lucas

Segue acompanhado pelo Departamento Médico do Flamengo por conta da ferida sofrida no duelo contra o São Paulo.

Erick Pulgar

Segue em recuperação da cirurgia no quinto metatarso do pé direito. Realizará o último exame no Chile com o médico responsável pelo procedimento antes de retornar ao Brasil.

Michael

Com dores no tornozelo esquerdo, jogador ficará no Rio de Janeiro para realizar tratamento no local com o Departamento Médico do Flamengo.

Confira os relacionados do Flamengo para a partida contra o Santos

Além dos atletas no departamento médico do Flamengo, o Rubro-Negro terá outra ausência no jogo contra o Santos. Pedro não foi relacionado mais uma vez por Filipe Luís e estará fora da segunda partida consecutiva do Flamengo no Brasileirão.

O atacante vive um momento de incerteza no elenco Rubro-Negro depois das declarações do treinador sobre o seu comprometimento com o clube. Sua situação está indefinida e sua permanência no Flamengo não está garantida.