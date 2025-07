Flamengo ou Cruzeiro? Veja evolução do valor de mercado de Matheus Gonçalves

O Cruzeiro tentou, mas não levou. A diretoria da SAF mineira fez uma oferta de 3,5 milhões de euros (R$ 22,5 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jovem Matheus Gonçalves, de 18 anos, mas o Flamengo recusou a investida nesta segunda-feira (14).



Apesar do pouco espaço no elenco principal, o Rubro-Negro enxerga potencial no meia-atacante, que tem contrato até o fim de 2028. A valorização recente do jogador reforça essa percepção interna, o que explica a decisão de manter 100% dos direitos e recusar a oferta cruzeirense.

📈 Evolução do valor de mercado

Desde que apareceu com destaque no profissional do Flamengo e foi emprestado ao Bragantino, Matheus Gonçalves viu seu valor crescer rapidamente. De acordo com o Transfermarkt, ele está atualmente avaliado em € 5 milhões.

🔢 Confira a evolução:

07/2023 (Flamengo) – € 1,5 milhão

– € 1,5 milhão 12/2023 (RB Bragantino) – € 3 milhões

– € 3 milhões 06/2024 (Flamengo) – € 3 milhões

– € 3 milhões 12/2024 (Flamengo) – € 4 milhões

– € 4 milhões 06/2025 (Flamengo) – € 5 milhões

A expectativa é que, com maior minutagem e possíveis convocações para categorias de base da Seleção, o jovem atleta siga em ascensão.

🔍 Pouco espaço, mas muito potencial

Matheus entrou em campo 21 vezes em 56 jogos do Flamengo em 2025, número considerado modesto. A chegada de Filipe Luís como técnico do time profissional reduziu as oportunidades do meia-atacante, que também participou de partidas pelo sub-20.

Mesmo assim, com 18 anos, contrato longo e valorização constante, Matheus Gonçalves é visto como um ativo estratégico do clube carioca para o futuro.

