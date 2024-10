Copiar Link

Escrito por João Brandão • Publicada em 01/10/2024 - 14:29 • Rio de Janeiro (RJ)

Filipe Luís foi apresentado como técnico interino do Flamengo nesta-terça-feira, às 14h, no Ninho do Urubu. Na coletiva, o treinador respondeu sobre o reecontro com Gabriel Barbosa, companheiro de clube por quatro temporadas no clube.

Gabigol não vive boa fase com a camisa do Flamengo. Desse modo, Filipe Luís foi questionado sobre o papel do jogador na equipe em 2024.

- Eu sei da capacidade do Gabriel e não importa o tempo de contrato dele, eu vou dar a vida, não só por ele mas por todos os jogadores, para melhorar individualmente e fazer com que eles joguem de uma forma organizada. Vou fazer de tudo que está no meu alcance para melhorar o nível dele e assim que ele começar a falar no campo, o Gabriel que eu conheci, com certeza ele vai recuperar os minutos para ter uma sequência e desempenhar o melhor futebol dele - analisou o treinador interino.

Além disso, o Filipe Luís mencionou as outras opções de ataque do Flamengo, após a lesão de Pedro.

- Não só ele [Gabriel], mas quem tiver no ataque do jogo, seja o Carlinhos ou o Bruno Henrique, eu vou dar todas as intruções, porque é a única forma que eu tenho de respeitar todos - reafirmou Filipe Luís.

Filipe Luís vai estrear na beira do campo justamente numa decisão. O Flamengo enfrenta o Corinthians pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil nesta quarta-feira (2). A bola rola às 21h45, no Maracanã.