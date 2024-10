Jornalista dispara contra escolha do Flamengo por Filipe Luís: ‘Vão queimar mais um ídolo’

Aposentado dos gramados, Filipe Luís atualmente comanda o sub-20 do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Publicada em 01/10/2024 - 14:26

O Flamengo oficializou nesta terça-feira (1), no Ninho do Urubu, que Filipe Luís será o novo técnico da equipe principal do clube. O ex-jogador assume o comando após a demissão de Tite, no início da semana. Em participação no programa "Jogo Aberto", da emissora Band, o ex-jogador Ronaldo Giovanelli criticou a decisão da diretoria rubro-negra.

Em análise, o antigo goleiro do Corinthians destacou que achou estranho o movimento dos dirigentes do clube carioca. Isso porque, optaram por dispensar Tite, um técnico apontado como experiente, para colocar Filipe Luís, que iniciou a carreira como treinador no início do ano.

- Vejo com muito estranheza. É um campeonato que é a única chance do Flamengo conquistar título neste ano. Aí, tiram um cara que já esteve na Seleção Brasileira, não estava muito bem no clube, e mandam ele embora… queimaram um cara com experiência, para colocar um outro que é "expert na base". Mas ele vai estrear (no profissional) - disse o comentarista antes de completar.

Além disso, Giovanelli também apontou que o momento não é bom para a transição do novo treinador. Filipe Luís chega para assumir a equipe do Flamengo as vésperas do primeiro confronto da semifinal da Copa do Brasil.

- E a estreia vai ser contra o Corinthians, no Maracanã lotado… Eu gosto dele, mas já tem gente jogando confete, calma aí. Eu vou falar, o Flamengo vai fritar mais um ídolo. Eles queimam qualquer um, Zico, Andrade, Júnior, e o Filipe Luís vai ser mais um - concluiu.

Em meio a instabilidade no Flamengo após a eliminação na Copa Libertadores, o novo treinador chega com a missão de seguir na disputa do título da Copa do Brasil. A estreia já será na própria competição, nesta quarta-feira (2), às 21h45, no Maracanã, pela partida de ida.