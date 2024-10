Filipe Luís explica como o Flamengo vai atuar no seu comando e a herança deixada por Tite

Filipe Luís foi apresentado oficialmente no Flamengo (Foto: João Brandão/Lance!)







Escrito por João Brandão • Publicada em 01/10/2024 - 15:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Filipe Luís foi apresentado como técnico interino do Flamengo nesta-terça-feira, às 14h, no Ninho do Urubu. O técnico respondeu perguntas sobre mudanças no modelo de jogo da equipe.

- Primeiro quero dizer que eu não quero me comparar com nenhum dos trabalhos anteriores. O que foi feito ficou para trás, e eu quero começar uma nova história, um novo Flamengo com a minha cara. Eu pego um time que não é um caos. Não é um time com jogadores descompromissados, caras que não querem correr - esclarece o ex-jogador.

- Pego um time, sim, que tem organização. Tite deixou muitas coisas boas de herança para esse time. E deixou o time também com uma vitória. Eu pego um time com ajustes que vou fazer sob a meu modelo de jogo, que é fazer o time competir da melhor forma, isso significa: atacar e defender bem à minha maneira. Não é melhorar o que o Tite fez, é fazer da minha forma. São alguns ajustes que precisam de certo tempo, mas que com trabalho e principalmente vídeo, em que a gente não vai ter tempo para treinar, vai tentar corrigir - comenta o novo treinador.

Filipe Luís vai estrear na beira do campo justamente numa decisão. O Flamengo enfrenta o Corinthians pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil nesta quarta-feira (2). A bola rola às 21h45, no Maracanã. O técnico comentou sobre a partida.

- Nesse jogo, não é preciso motivar ninguém. Os jogadores estão super motivados, todos querem passar. E, para isso, precisamos fazer um jogo de excelência e tentando ir recuperando a confiança para poder fazer com que os jogadores se sintam confortáveis com a bola, onde eles possam saber perfeitamente onde o companheiro está. E que a qualidade possa se juntar e aparecer cada vez mais nesse modelo de jogo - analisa Filipe Luís.

