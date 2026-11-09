A Data Fifa já começou, e o Flamengo tem cinco jogadores convocados por suas respectivas seleções: Arrascaeta, Varela, De la Cruz, Valencia e Plata. Como o Rubro-Negro só volta a campo no dia 18 de novembro, quando enfrenta o Athletico, no Maracanã, os flamenguistas podem acompanhar os convocados durante esse período. Confira a agenda e anote os jogos.

Pelo Uruguai, o trio fica à disposição do técnico Diego Forlán para o amistoso contra a Argentina, na sexta-feira (13), às 20h (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires. O calendário também prevê uma partida contra a República Dominicana na terça-feira (17), às 20h30 (de Brasília), em Maldonado. Entretanto, a presença dos rubro-negros nesse compromisso ainda é incerta.

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Varela, Arrascaeta e De la Cruz, do Flamengo, com a seleção do Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguai)

Como o segundo amistoso será disputado na véspera da partida do Flamengo, em um momento no qual o time trata cada compromisso como uma final na busca pelo título, o clube busca um acordo para que os atletas retornem após o primeiro amistoso.

No caso de Arrascaeta, além da participação no jogo contra o Athletico, que é o principal fator, o camisa 10 ainda tem uma homenagem prevista para o dia 15 de novembro, aniversário do clube, quando receberia um busto na Gávea.

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Jogos do Equador

Já a seleção equatoriana encara a Costa Rica na sexta-feira, em Quito, e enfrenta a Bolívia na terça-feira, em Guayaquil. Ou seja, Valencia e Plata também têm um cenário logístico complicado. Assim como acontece com os uruguaios, o Flamengo busca um acordo para contar com os equatorianos antes do término da Data Fifa.

Técnico Leonardo Jardim demonstrou preocupação

No último jogo do Flamengo, antes da Data Fifa, na vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, o técnico Leonardo Jardim comentou a convocação dos atletas. O treinador detalhou como o clube trata esses temas com as seleções.

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— Em relação a todos os jogadores internacionais, no Equador, na Colômbia, no Uruguai, todos que vão, a gente conversa com as equipes técnicas deles. É bom que o jogador esteja em boas condições para representar o Flamengo e a seleção. É um fim de temporada, temos que ter ainda mais cuidado do que tivemos nas outras paradas. Temos essa relação não só com o Uruguai, mas com todas, para preservar os jogadores que foram massacrados com jogos durante todo o ano. Falta um mês para terminar o ano, é bom que eles tenham mais recuperação. Hoje, tivemos jogadores no limite da carga física — disse Leonardo Jardim, técnico do Flamengo.

Anota na agenda: jogos dos convocados do Flamengo

Uruguai (Arrascaeta, Varela e De la Cruz)

Sexta-feira (13/11): Uruguai x Argentina – 20h (de Brasília), em Buenos Aires.

Terça-feira (17/11): Uruguai x República Dominicana – 20h30 (de Brasília), em Maldonado.

Equador (Valencia e Plata)

Sexta-feira (13/11): Equador x Costa Rica – 21h (de Brasília), em Quito. Terça-feira (17/11): Equador x Bolívia – 20h30 (de Brasília), em Guayaquil.

Mapa com os convocados do Flamengo (Foto: Arte/Lance!)

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