Técnico da Seleção Sub-20 elogia jogadores do Flamengo em amistoso contra o Bayer

Ramon Menezes, técnico da Seleção Brasileira Sub-20, esteve na Gávea para acompanhar a vitória do Flamengo, formado, em sua maioria, por jogadores da categoria, por 5 a 1 diante do Bayer Leverkusen, da Alemanha. Após a partida, o treinador, em entrevista ao Lance!, elogiou a idealização do amistoso, e comentou sobre as atuações de Lorran e Matheus Gonçalves, destaques da equipe brasileira.

- O Bayer Leverkusen representou muito na minha vida enquanto atleta. É uma experiência fantástica que tive jogando na Europa e que serviu muito para mim. Até mesmo nesse momento atual como treinador da Seleção Brasileira Sub-20. A gente tem visto vários jogadores indo para Europa, muito precoce. Tive essa chance também. É a realização de um sonho de qualquer garoto que joga futebol. É outra cultura, aprendi muito. E devido à minha passagem na Europa, tenho certeza que quando eu voltei para o Brasil, voltei praticamente outra pessoa. Era um jogador melhor, praticamente, com um entendimento melhor de jogo. Por isso essa importância do Bayer na minha carreira. Fico feliz do Bayer estar no Brasil. Eles fizeram uma campanha belíssima, né? Talvez chamou a atenção do mundo todo, porque fez uma temporada em que não perdeu um jogo. Então, com isso, mostrou ainda mais a sua força. Um grupo que tem uma estrutura fantástica, que dá todas as condições para um atleta fazer o seu melhor - iniciou o treinador.

Ramon Menezes durante amistoso do Flamengo Sub-20 com o Bayer Leverkusen (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

- O amistoso também serve como observação, né? Isso é muito importante. Estou sempre vendo os jogos. Observo todos esses atletas. Alguns deles já tiveram conosco. No caso do Lorran, do Matheus Gonçalves, Iago e o João Souza. O Ryan Lucas também, que agora foi para o Sporting. Então, são jogadores que a gente observa. E não só esses que a gente citou os nomes, mas todos. Então, quem tá se destacando, a gente tem por obrigação de observar ainda mais e se houver alguma oportunidade, oportunizá-los porque são ótimos jogadores - completou.

Como foi a vitória do Flamengo Sub-20 contra o Bayer

O jogo começou com muita intensidade e sem retranca de ambos os lados. Nos primeiros minutos, o Bayer Leverkusen chegou a ensaiar uma boa jogada pelo lado esquerdo, mas a defesa rubro-negra recuperou a bola e puxou o contra-ataque. Matheus Gonçalves arrancou com velocidade e deu excelente passe para Lorran, que finalizou com categoria no canto do goleiro, abrindo o placar para o Flamengo.

O domínio rubro-negro seguiu absoluto. Matheus Gonçalves era o principal nome em campo e quase marcou aos seis minutos, ao acertar um lindo chute no travessão. Pouco depois, aos 10, ele invadiu a área com dribles curtos e cruzou. O zagueiro Arthur tentou afastar, mas mandou contra o próprio gol: 2 a 0 Flamengo.

Apesar da superioridade carioca, o jogo seguia movimentado. O Bayer chegou a balançar as redes com Adli, após boa jogada com Boniface, mas o lance foi corretamente anulado por impedimento.

Na reta final do primeiro tempo, o Flamengo voltou a marcar. Matheus Gonçalves, destaque da etapa inicial, aproveitou cruzamento e cabeceou no canto do goleiro Flekken, fazendo 3 a 0. Já nos acréscimos, Lorran fez boa jogada pela esquerda e finalizou na trave. No rebote, Pedro Leão apareceu livre e completou para o gol, ampliando a goleada para 4 a 0 antes do intervalo.

O segundo tempo teve um ritmo menos intenso, com substituições dos dois lados. Matheus Gonçalves foi substituído após a parada técnica ainda na primeira etapa, enquanto Matheus Cunha deixou o campo aos 15 minutos do segundo tempo. O técnico da Seleção Brasileira sub-20, Ramon Menezes, acompanhava a partida in loco, observando possíveis convocados.

Quem aproveitou bem a chance foi Gusttavo. Após entrar no lugar de Viña, ele deu assistência no quarto gol e marcou o quinto. Em belo lançamento, o atacante ganhou na velocidade, ficou cara a cara com o goleiro e finalizou com categoria por cobertura, sacramentando o 5 a 0.

Com larga vantagem, o Flamengo passou a cadenciar mais o jogo. O Bayer Leverkusen, por sua vez, promoveu a entrada de alguns titulares como Grimaldo, Andrich, Tapsoba, Palacios e Xhaka. A equipe alemã passou a ter mais posse de bola e, em boa jogada pelo lado esquerdo, Culbreath recebeu cruzamento e desviou com categoria para descontar.

Mesmo com o resultado praticamente definido, o Rubro-Negro manteve organização defensiva e buscava explorar os contra-ataques. O placar não mudou mais, e a partida terminou com vitória convincente dos jovens do Flamengo.

