Fala de Renato viraliza após Flamengo x Fluminense: ‘Não era mimimi?’

Flamengo x Fluminense se enfrentaram, neste domingo (20), no Maracanã. Com gol de Pedro, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 e subiu na tabela. Após a partida, uma fala do técnico Renato Gaúcho viralizou nas redes sociais.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 30 pontos na classificação do Brasileirão. O time seguiu na segunda colocação na competição, três pontos atrás do líder Cruzeiro. Já o Fluminense parou nos 20 pontos e agora está na oitava colocação, sendo ultrapassado pelo Mirassol.

Na coletiva de imprensa, após o apito final, o técnico Renato Gaúcho falou que a escolha da equipe se deu por conta do Mundial. Depois, a fala repercutiu muito nas redes sociais.

- Todos os clubes que ficaram no Brasil tiveram férias. A gente vem no ‘tiroteio’, não tem como colocar a mesma equipe a cada 3 dias. Clubes que não viajaram estão poupando. Aí você vê se eu estou certo ou errado - declarou Renato Gaúcho após Flamengo x Fluminense

Renato Gaúcho soma bons números pelo Fluminense (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Veja repercussão da web depois da fala de Renato Gaúcho sobre Flamengo x Fluminense

Como foi o jogo

Não só do gol de Pedro viveu o Flamengo x Fluminense neste domingo. O primeiro tempo no Maracanã teve desempenho apático de Flamengo e Fluminense. O Rubro‑Negro controlou a posse e ocupou o campo de ataque, mas não levou perigo e sequer chutou ao gol defendido por Fábio.

Por sua vez, o Tricolor se postou de forma compacta, explorou o contra‑ataque e foi mais incisivo, ainda que sem criar oportunidades claras. A única finalização exigindo intervenção de Rossi saiu dos pés de Bernal, já nos minutos finais da etapa inicial, em chute de fora da área que ficou nas mãos do argentino.

O jogo voltou do intervalo no mesmo ritmo, com o Fla trocando passes no campo do Flu, mas sem objetividade. A primeira boa chance veio aos 12 minutos, quando Luiz Araújo cobrou escanteio e Léo Ortiz cabeceou para defesa de Fábio.

A partida seguiu morna até os minutos finais, mas as substituições de Filipe Luís fizeram a diferença. Já aos 38'/2ºT, Juninho enfiou bola nas costas da zaga tricolor e acionou Pedro, que deixou Freytes caído e bateu para defesa de Fábio. No lance seguinte, Luiz Araújo cobrou escanteio, Léo Ortiz desviou, e o camisa 9 rubro-negro abriu o placar no Maracanã, no retorno dele ao time após ser afastado por indisciplina.

O Fluminense buscou ter a bola nos acréscimos, com Renato desfazendo o esquema de três zagueiros, mas não conseguiu levar perigo ao gol de Rossi. Assim, vitória do Flamengo no Maracanã.