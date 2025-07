Mascote de clube europeu comemora gol de Pedro em Flamengo x Fluminense

Depois de muitas polêmicas, o atacante Pedro marcou em Flamengo x Fluminense e deu a vitória ao Rubro-Negro, neste domingo (20), no Maracanã. Visitante, o mascote de um clube europeu comemorou e muito o gol do Flamengo.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 30 pontos na classificação do Brasileirão. O time seguiu na segunda colocação na competição, três pontos atrás do líder Cruzeiro. Já o Fluminense parou nos 20 pontos e agora está na oitava colocação, sendo ultrapassado pelo Mirassol.

A cena que chamou atenção depois do gol de Pedro foi a de um mascote desconhecido tanto de rubro-negros, quanto de tricolores, atrás do gol. Trata-se do mascote do Bayer Leverkusen, que disputou um amistoso com o Flamengo sub-20 na última sexta-feira (19).

O gol de Pedro em Flamengo x Fluminense teve comemoração efusiva da Nação Rubro-Negra e do mascote 'intruso. Veja abaixo.

Pedro no Flamengo contra o Fluminense (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Veja vídeo do mascote comemorando o gol de Pedro em Flamengo x Fluminense

Como foi o jogo

Não só do gol de Pedro viveu o Flamengo x Fluminense neste domingo. O primeiro tempo no Maracanã teve desempenho apático de Flamengo e Fluminense. O Rubro‑Negro controlou a posse e ocupou o campo de ataque, mas não levou perigo e sequer chutou ao gol defendido por Fábio.

Por sua vez, o Tricolor se postou de forma compacta, explorou o contra‑ataque e foi mais incisivo, ainda que sem criar oportunidades claras. A única finalização exigindo intervenção de Rossi saiu dos pés de Bernal, já nos minutos finais da etapa inicial, em chute de fora da área que ficou nas mãos do argentino.

O jogo voltou do intervalo no mesmo ritmo, com o Fla trocando passes no campo do Flu, mas sem objetividade. A primeira boa chance veio aos 12 minutos, quando Luiz Araújo cobrou escanteio e Léo Ortiz cabeceou para defesa de Fábio.

A partida seguiu morna até os minutos finais, mas as substituições de Filipe Luís fizeram a diferença. Já aos 38'/2ºT, Juninho enfiou bola nas costas da zaga tricolor e acionou Pedro, que deixou Freytes caído e bateu para defesa de Fábio. No lance seguinte, Luiz Araújo cobrou escanteio, Léo Ortiz desviou, e o camisa 9 rubro-negro abriu o placar no Maracanã, no retorno dele ao time após ser afastado por indisciplina.

O Fluminense buscou ter a bola nos acréscimos, com Renato desfazendo o esquema de três zagueiros, mas não conseguiu levar perigo ao gol de Rossi. Assim, vitória do Flamengo no Maracanã.