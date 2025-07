Foi com gol de Pedro que o Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0 neste domingo (20), no Maracanã, pelo Brasileirão. O camisa 9, de volta aos jogos, balançou a rede contra o ex-clube, e comemorou com a frase “Jesus é o suficiente” escrita na camisa. A comemoração, aliás, fez com que torcedores rubro-negros comparassem com uma de Adriano Imperador, também em clássico.

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo associaram o “recado” de Pedro como crítica a um membro do departamento de futebol do clube carioca que “o colocou a venda”. Na época, a mensagem de Adriano “que Deus perdoe essas pessoas ruins”, foi direcionada à imprensa, após escândalos por conta de uma polêmica entre ele e sua então noiva.

Ou sejas, neste cenário, ambas contaram como um recado.

Comemoração de Adriano e Pedro pelo Flamengo (Fotos: Reprodução e Adriano Fontes/Flamengo)

Assim como o gol de Pedro neste domingo, o de Adriano em 2010 garantiu vitória do Flamengo em clássico. Na ocasião, o rival foi o Vasco, que perdeu por 1 a 0 pelo Campeonato Carioca.

Veja comparações de torcedores

Adriano como referência para Pedro

Pedro nunca escondeu a admiração por Adriano. No jogo de despedida do Imperador no final do ano passado, em amistoso entre Flamengo e Inter de Milão, da Itália, o atacante reverência enalteceu o "Didico", como Adriano é chamado pelos torcedores.

- Uma referência para mim. Quando era criança, vinha para o Maracanã para acompanhar ele - disse Pedro.

Entenda o cenário

Pedro não foi relacionado para os jogos contra São Paulo e Santos por conta de opção do técnico Filipe Luís. Segundo o treinador, o camisa 9 não teve bom desempenho nos treinos que antecederam o primeiro jogo. Em resposta, o atacante deixou claro que a declaração do dirigente o deixou abalado, e influenciou na sua forma de treinar.

A fala do dirigente, que não teve o nome revelado, foi em resposta a um jornalista, em conversa pelo celular. O rubro-negro classificou o valor de 15 milhões de euros (R$ 95 milhões) como "bom", mas que "ninguém vai dar isso" (pagar esse valor).

Além disso, a resposta de Filipe Luís na coletiva de imprensa após a vitória contra o São Paulo também chateou Pedro. Na ocasião, o treinador disse:

O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável, beirou o ridículo para mim. Não é de agora que ele vinha treinando mal, só que nessa semana ele rompeu todos os princípios que nós temos, que é a cultura de treino. Para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos e não duvidei em nenhum momento em deixar ele fora da lista de relacionados. Porque esse tipo de comportamento pode contagiar, espero que ele pense e peça desculpas aos companheiros e volte a ser o Pedro - iniciou Filipe Luís, técnico do Flamengo, sobre o Pedro.

- Para mim, não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito com ele mesmo. Um jogador com a ambição que ele deveria ter, de chegar na Seleção Brasileira e quem sabe jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar um minuto de treinamento. Depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, de antes da lesão. Fora com o clube, que paga os salários. Tentei protegê-lo por muito tempo, mas ele tem querer, ele precisa querer mais do que eu - completou.

Resposta de Pedro

Em suas redes sociais, o atacante reconheceu a queda de rendimento, mas criticou a forma como o treinador expôs a situação e garantiu que se sentiu "desvalorizado e exposto" por uma mensagem de um membro da diretoria do futebol.

Uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho maior respeito e gratidão, sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto, após um "membro" do departamento de futebol ter me colocado à venda e descartado para sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito - iniciou Pedro, atacante do Flamengo

- Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que, durante a última semana, meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta, publicamente, foi acima do tom e desrespeitosa. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado. Internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras - completou.

