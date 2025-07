Eric Faria aponta maior culpado da polêmica entre Pedro e Filipe Luís

Pedro decidiu e o Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0, no último domingo (20), no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão. Após a partida, o jornalista Eric Faria repercutiu a recente polêmica envolvendo o camisa 9 e Filipe Luís. Ao analisar o caso, ele apontou o maior culpado para o imbróglio.

Para o comunicador, o principal resposável pelo caso foi a diretoria rubro-negra. Sem citar nomes, Eric Faria disparou contra a pessoa de dentro do Flamengo que vazou o possível interesse da venda de Pedro, que teria gerado a desmotivação do jogador nos treinos.

- Sobre esse imbróglio todo, todo mundo tem um erro. As pessoas envolvidas acham que estão certas em um algum ponto. Pra mim, o maior errado nessa história toda é o dirigente. Que é profissional e está ali para resolver as questão. Não deixar o que é de vestiário sair para fora - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Um dirigente profissional não pode passar uma mensagem para um jornalista, e afirmar que o Pedro não serve. Que com qualquer proposta de 15 milhões de euros venderia o jogador. Isso é um caso de amadorismo. Beira ao ridículo. Não queria usar esse termo, mas acho até que é burrice… É inacreditável - concluiu.

Atrito entre Pedro e Filipe Luís

Tudo começou na partida entre Flamengo e São Paulo, quando o camisa 9 não foi relacionado para o confronto da 13ª rodada do Brasileirão. Em coletiva de imprensa, o técnico justificou a ausência do atleta por conta de treinos ruins durante a semana do compromisso.

Na crítica, Filipe Luís usou palavras pesadas contra o atacante. Ele chegou a afirmar que o trabalho do atacante durante aquela semana tinha "beirado ao rídulo". A situação se estendeu até o Fla-Flu do último domingo (20). Vale destacar, que antes do clássico, Pedro também ficou de fora na derrota do Flamengo para o Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão.

O retorno do camisa 9 ao clube aconteceu em grande estilo. O Rubro-Negro e o Fluminense iam protagonizando um empate sem gols, pela 15ª rodada do campeonato nacional, quando o atacante surgiu para marcar. O feito aconteceu após uma cobrança de escanteio de Luiz Araújo, que achou Léo Ortiz na área. O zagueiro desfiou a bola na primeira trave, que encontrou Pedro para balançar as redes e definir o clássico.

Com a vitória, o Flamengo somou 30 pontos, mas permaneceu na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro. O cenário aconteceu por conta da vitória do Cruzeiro, atual líder, sobre o Juventude na rodada . Já o Fluminense, ficou na 8ª posição, com 20 pontos somados.