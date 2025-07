Jogadores do Bayer Leverkusen acompanham Fla-Flu no Maracanã

O Flamengo vai enfrentar o Fluminense no Maracanã, na noite deste domingo (20) e partida terá a presença especial do time do Bayer Leverkusen, que faz sua pré-temporada no Rio de Janeiro. A ida ao estádio já estava prevista no cronograma da viagem do time alemão.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Jogadores, como o ecuatoriano Piero Hincapié e o argentino Exequiel Palacios, foram vistos nas arquibancas do estádio. Além dos sul-americanos, os meias Granit Xhakha e o Robert Andrich também marcaram presença. Todos os quatro são um dos poucos remanescente.

continua após a publicidade

O equatoriano Hincapié e o argentino Palacios assistindo o FLA-FLU (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

No clássico, as duas equipes vão empatando por 0 a 0. Esse é o primeiro Fla-Flu desde os dois times disputaram a Copa do Mundo de Clubes

Goleada para o sub-20 do Flamengo

O Bayer Leverkusen fez apenas uma partida durante sua pré-temporada no Rio de Janeiro, e foi goleado pelo Flamengo por 5 a 1, em jogo-treino realizado, no Estádio José Bastos Padilha, na Gávea. Em campo, Lorran, Matheus Gonçalves, Pedro Leão, Gusttavo e um gol contra de Arthur marcaram para o Rubro-Negro. Por outro lado, Culbreath, marcou o gol dos alemães.

Resto da programação do Bayer Leverkusen no Brasil



20 de julho (domingo)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Noite: Visita ao clássico Flamengo x Fluminense no Estádio do Maracanã

21 de julho (segunda-feira)

Manhã: Treino no "Ninho do Urubu" Meio-dia: Visita ao projeto social "Bola pra frente", de Jorginho.

22 de julho (terça-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu” Tarde: Visita à Escola Alemã do Rio de Janeiro

23 de julho (quarta-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu” Tarde: Visita à Escola Alemã do Rio de Janeiro

24 de julho (quarta-feira)