Um Pedro recordista para um Flamengo que mira a taça do Brasileirão
Camisa 9 supera suas melhores marcas na competição e ganha protagonismo na reta final da disputa pelo título nacional
Pedro vive seu Brasileirão mais goleador desde que chegou ao Flamengo, em 2020. Com 20 gols em 34 partidas, o atacante superou sua melhor marca anterior na competição, de 13 gols, registrada em 2020 e 2023. Com ajuda dos pés, da cabeça e do peito de seu artilheiro, o Rubro-Negro é o líder e vai em busca do título.
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Os dois gols marcados na vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, em 4 de novembro, ampliaram a vantagem sobre as temporadas anteriores. Pedro já marcou sete vezes a mais do que em seus melhores Brasileiros pelo clube, crescimento de aproximadamente 54%. A média também subiu de 0,38 para 0,59 gol por partida.
A temporada de 2026 também apresenta números expressivos do camisa 9. Segundo dados do Sofascore, são 29 gols e dez assistências em 55 jogos, com participação direta em um gol a cada 95 minutos.
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Os números do Brasileirão recordista de Pedro no Flamengo
Dos 20 gols de Pedro no campeonato, 19 foram marcados de dentro da área e apenas um de fora. A perna direita responde por 12 bolas na rede, seguida pela esquerda, com quatro, e pela cabeça, com três. O outro gol foi marcado de peito, marca registrada do camisa 9 do Flamengo.
O atacante precisou de 81 finalizações para alcançar os 20 gols, aproveitamento de 25%. Foram 45 chutes na direção da meta e uma média de um gol a cada 135 minutos. O camisa 9 também acumula 19,06 gols esperados (xG), número próximo de sua produção efetiva.
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Leonardo Jardim destacou recentemente que a contribuição de Pedro não se limita às finalizações. Mesmo durante o período em que o centroavante passou sem marcar, o treinador valorizou sua participação na construção das jogadas e na pressão sobre os adversários.
— Em relação ao Pedro, se vocês lembram, eu tinha falado no último jogo que tinha feito um bom jogo na construção, na pressão. Eu não estava nada preocupado. Ele é um dos artilheiros do campeonato, acreditamos muito nele e esperamos que nessa reta final ele consiga finalizar mais vezes — analisou Jardim.
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Além dos 20 gols, Pedro soma seis assistências no Brasileiro, chegando a 26 participações diretas em gols. Com quatro rodadas restantes, o atacante ainda disputa a artilharia com Kevin Viveros, do Athletico-PR, que tem 21 gols.
O próximo compromisso do Flamengo será justamente contra o Athletico, em 18 de novembro, no Maracanã. Além da busca pela artilharia inédita do Brasileiro, Pedro tenta transformar sua melhor campanha individual na competição em mais um título com a camisa rubro-negra.
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