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Um Pedro recordista para um Flamengo que mira a taça do Brasileirão

Camisa 9 supera suas melhores marcas na competição e ganha protagonismo na reta final da disputa pelo título nacional

PorBernardo PinhoLucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 16:00
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Pedro vive seu Brasileirão mais goleador desde que chegou ao Flamengo, em 2020. Com 20 gols em 34 partidas, o atacante superou sua melhor marca anterior na competição, de 13 gols, registrada em 2020 e 2023. Com ajuda dos pés, da cabeça e do peito de seu artilheiro, o Rubro-Negro é o líder e vai em busca do título.

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Os dois gols marcados na vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, em 4 de novembro, ampliaram a vantagem sobre as temporadas anteriores. Pedro já marcou sete vezes a mais do que em seus melhores Brasileiros pelo clube, crescimento de aproximadamente 54%. A média também subiu de 0,38 para 0,59 gol por partida.

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A temporada de 2026 também apresenta números expressivos do camisa 9. Segundo dados do Sofascore, são 29 gols e dez assistências em 55 jogos, com participação direta em um gol a cada 95 minutos.

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Os números de Pedro em Campeonatos Brasileiros pelo Flamengo
Os números de Pedro em Campeonatos Brasileiros pelo Flamengo (Foto: Arte/Lance!)

Os números do Brasileirão recordista de Pedro no Flamengo

Dos 20 gols de Pedro no campeonato, 19 foram marcados de dentro da área e apenas um de fora. A perna direita responde por 12 bolas na rede, seguida pela esquerda, com quatro, e pela cabeça, com três. O outro gol foi marcado de peito, marca registrada do camisa 9 do Flamengo.

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O atacante precisou de 81 finalizações para alcançar os 20 gols, aproveitamento de 25%. Foram 45 chutes na direção da meta e uma média de um gol a cada 135 minutos. O camisa 9 também acumula 19,06 gols esperados (xG), número próximo de sua produção efetiva.

Mapa dos gols de Pedro, do Flamengo, no Brasileirão 2026
Mapa dos gols de Pedro, do Flamengo, no Brasileirão 2026 (Foto: Arte/Lance!)

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Leonardo Jardim destacou recentemente que a contribuição de Pedro não se limita às finalizações. Mesmo durante o período em que o centroavante passou sem marcar, o treinador valorizou sua participação na construção das jogadas e na pressão sobre os adversários.

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— Em relação ao Pedro, se vocês lembram, eu tinha falado no último jogo que tinha feito um bom jogo na construção, na pressão. Eu não estava nada preocupado. Ele é um dos artilheiros do campeonato, acreditamos muito nele e esperamos que nessa reta final ele consiga finalizar mais vezes — analisou Jardim.

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Além dos 20 gols, Pedro soma seis assistências no Brasileiro, chegando a 26 participações diretas em gols. Com quatro rodadas restantes, o atacante ainda disputa a artilharia com Kevin Viveros, do Athletico-PR, que tem 21 gols.

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O próximo compromisso do Flamengo será justamente contra o Athletico, em 18 de novembro, no Maracanã. Além da busca pela artilharia inédita do Brasileiro, Pedro tenta transformar sua melhor campanha individual na competição em mais um título com a camisa rubro-negra.

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