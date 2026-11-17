O Flamengo terá pela frente um Athletico desfalcado em um dos compromissos mais importantes da temporada. O Furacão não contará com três titulares para o duelo desta quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entre as ausências está Kevin Viveros, artilheiro da competição.

O colombiano, expulso na derrota por 3 a 1 para o Vasco na última rodada, teve sua suspensão ampliada de dois para três jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta segunda-feira (16). O atacante foi punido por um pisão no lateral Cuiabano e só voltará a atuar na última rodada do Brasileirão.

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A ausência de Viveros representa uma perda significativa para o sistema ofensivo do Athletico contra o Flamengo. Dos 51 gols marcados pela equipe paranaense na competição, 21 foram anotados pelo colombiano, que também distribuiu três assistências. Ou seja, o centroavante participou diretamente de 47% dos gols do Furacão.

Para substituí-lo, Odair Hellmann tem como principais alternativas Jorge Rivaldo e Kerwin Vargas. O primeiro é centroavante de origem.

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Athletico terá mudanças na defesa contra o Flamengo

Além de perder seu principal jogador ofensivo, o Athletico terá de reformular o sistema defensivo diante do Flamengo, justamente o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com 71 gols marcados.

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Dantas recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Vasco e cumprirá suspensão automática. Arthur Dias, por sua vez, está a serviço da Seleção Brasileira e não retornará a tempo do compromisso no Maracanã.

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As ausências obrigam Odair Hellmann a modificar a formação com três zagueiros utilizada nas últimas partidas. Os laterais Benavídez e Lucas Esquivel podem ser deslocados para compor o trio defensivo ao lado de Aguirre. Outra alternativa é a utilização do jovem Bruno Baldini, de 19 anos.

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O treinador também pode abrir mão do esquema com três zagueiros para reforçar o meio-campo. O lateral Claudinho, que se recupera de uma cirurgia no joelho, segue fora.

Athletico vive momento de instabilidade

Os desfalques se somam à queda de rendimento do Athletico na reta final do Brasileirão. A equipe paranaense não vence há quatro rodadas, com três derrotas e um empate, e sofreu gols em 12 partidas consecutivas.

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Apesar da sequência negativa, o Furacão ocupa a quinta colocação, com 54 pontos, e briga por uma vaga direta na Libertadores de 2027.

Do outro lado, o Flamengo, contra o Athletico, defende uma sequência de oito vitórias consecutivas como mandante no Brasileirão. Líder com 76 pontos, o Rubro-Negro busca um triunfo que o permita chegar ao confronto direto com o Palmeiras, no sábado (21), dependendo apenas de si para conquistar o título brasileiro.