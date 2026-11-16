O Flamengo apresentou sua proposta orçamentária para 2027 com previsão de mudanças importantes no planejamento financeiro. Entre os principais pontos do documento encaminhado ao Conselho de Administração estão a suspensão do contrato de patrocínio com a Betano, uma receita estimada em R$ 1,535 bilhão e um resultado contábil negativo de R$ 90 milhões, segundo o "ge". O clube também prevê medidas de contenção de gastos e admite que a construção do estádio do Gasômetro não deve sair do papel nos próximos meses.

De acordo com as projeções, o Rubro-Negro espera alcançar uma receita total de R$ 1,535 bilhão em 2027. O montante representa um crescimento de 14,9% em comparação com 2024. Por outro lado, fica 16,6% abaixo da estimativa estabelecida no orçamento de 2026.

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Apesar da perspectiva de expansão das receitas operacionais, a diretoria trabalha com a possibilidade de fechar o exercício de 2027 no vermelho, com déficit contábil de R$ 90 milhões. Segundo o planejamento apresentado, o crescimento das receitas será importante para preservar os compromissos financeiros assumidos pelo clube.

Flamengo confirma suspensão do patrocínio da Betano

Um dos principais fatores considerados na elaboração do orçamento é a interrupção do acordo comercial com a Betano. O Flamengo informou ter recebido um comunicado da empresa sobre a suspensão do contrato de patrocínio até 31 de março de 2027 ou até que a medida provisória que impede a atuação das casas de apostas no Brasil seja revogada, suspensa ou extinta, prevalecendo o que acontecer primeiro.

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O clube levou em consideração o impacto de uma possível perda de R$ 350 milhões em receitas. A análise também considera obrigações financeiras assumidas em temporadas anteriores e o aumento dos custos de amortização e depreciação, consequência dos investimentos realizados no elenco.

Camisa do Flamengo com a logo da Betano (Foto: Divulgação/Flamengo)

Mesmo diante desse cenário, o planejamento aponta indicadores positivos em determinadas áreas. O EBITDA recorrente, que mede o desempenho operacional da instituição, tem previsão de alcançar R$ 227 milhões em 2027, crescimento de 25,4% em relação a 2024. Já o EBITDA total deve chegar a R$ 342,9 milhões, uma alta de 25,5% na mesma comparação.

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Outro dado destacado pelo planejamento é a redução da relação entre dívida líquida e EBITDA recorrente. A estimativa para 2027 é de 1,09 vez, enquanto o indicador registrado em 2024 foi de 1,81 vez.

Estádio do Gasômetro segue sem previsão de construção

Outro assunto abordado no planejamento é o projeto do estádio próprio do Flamengo, na região do Gasômetro, no Rio de Janeiro. O clube entende que a decisão de não iniciar as obras antes de uma avaliação completa da viabilidade do empreendimento foi acertada.

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Estudos internos e análises conduzidas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) identificaram problemas nas estimativas iniciais. Entre os pontos levantados estão custos de construção subestimados, projeções de arrecadação que precisam de ajustes, cronogramas incompatíveis com as intervenções necessárias e questões jurídicas relacionadas à posse e à liberação do terreno.

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O documento também destaca que o cenário de redução de receitas e o elevado custo de capital tornariam uma obra desse porte um peso adicional para as finanças rubro-negras.

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Apesar da ausência de previsão para o início das obras, o Flamengo mantém a construção do estádio entre seus objetivos estratégicos. O avanço do projeto, porém, dependerá da confirmação da viabilidade técnica, financeira e jurídica, além da liberação definitiva da área e da garantia de um modelo sustentável de financiamento.

Clube prepara plano de redução de despesas

O orçamento também prevê um programa rigoroso de controle e diminuição de gastos em diferentes departamentos. A iniciativa deve atingir tanto o futebol profissional quanto as modalidades olímpicas, consideradas áreas mais vulneráveis diante da redução das fontes de financiamento. A intenção é adequar as despesas à nova realidade financeira, preservando a capacidade do Flamengo de cumprir suas obrigações.