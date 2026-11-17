Betano anuncia suspensão de patrocínio ao Flamengo
Empresa citou a continuidade das 'incertezas' no setor de apostas no Brasil
A Betano anunciou, na manhã desta terça-feira (17), a suspensão do patrocínio ao Flamengo. A empresa justifica que a decisão foi tomada diante do cenário de incertezas no setor de apostas no Brasil.
A nota esclarece que a suspensão ocorre até que haja uma definição sobre as condições de funcionamento do setor se apostas no país.
– Desde a publicação da medida, no dia 25 de setembro, a empresa vem adequando sua operação à nova realidade imposta ao mercado legal e regulamentado, com foco na preservação dos empregos e na manutenção de seus compromissos com projetos sociais e com o Clube – diz a Betano em nota.
– Mesmo impossibilitada de exibir sua marca nos uniformes e de utilizar comercialmente os ativos previstos no acordo, a Betano buscou preservar o patrocínio pelo maior tempo possível, reconhecendo a importância desse investimento para o futebol, para os esportes olímpicos e para os profissionais envolvidos nessas atividades – explica.
📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Confira a íntegra da nota da Betano
'A Betano anuncia a suspensão de seu patrocínio ao Flamengo diante da continuidade das incertezas sobre o setor de apostas de quota fixa e da ausência de uma definição sobre a Medida Provisória 1.394/2026.
Desde a publicação da medida, no dia 25 de setembro, a empresa vem adequando sua operação à nova realidade imposta ao mercado legal e regulamentado, com foco na preservação dos empregos e na manutenção de seus compromissos com projetos sociais e com o Clube.
Mesmo impossibilitada de exibir sua marca nos uniformes e de utilizar comercialmente os ativos previstos no acordo, a Betano buscou preservar o patrocínio pelo maior tempo possível, reconhecendo a importância desse investimento para o futebol, para os esportes olímpicos e para os profissionais envolvidos nessas atividades.
O prolongamento desse cenário, entretanto, levou a empresa à decisão de suspender o patrocínio até que haja uma definição sobre as condições de funcionamento do setor.
A Betano reafirma seu respeito pelo Flamengo, seus atletas, profissionais e torcedores, e segue comprometida com o Brasil e com a construção de um mercado responsável, regulado e seguro.'
Flamengo também confirma suspensão do contrato com a Betano
O Flamengo prevê o encerramento da parceria de patrocínio com a Betano em seu planejamento financeiro para 2027. O clube informou ter recebido um comunicado da empresa sobre a suspensão do contrato até 31 de março do próximo ano ou até que a medida provisória que impede a atuação das casas de apostas no Brasil seja revogada, suspensa ou extinta, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
O clube levou em consideração o impacto de uma possível perda de R$ 350 milhões em receitas. Diante do cenário, o Flamengo trabalha com uma previsão orçamentária de R$ 1,535 bilhão em receitas totais para 2027, um resultado contábil negativo de R$ 90 milhões, segundo o "ge".
Mais LANCE!
Empresário de Gabigol abre o jogo sobre possível retorno ao Flamengo
Representante do jogador destaca ligação com o Rubro-Negro e revela pedido do atacante sobre planejamento para 2027
Possível arbitragem de Palmeiras e Flamengo repercute: 'Todo mundo sabe'
Definição da arbitragem para confronto direto no Brasileirão gera expectativa
Torcida do Flamengo reage à atuação de João Gomes em goleada: 'Não existe'
Seleção Brasileira venceu a Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17)
Entenda o planejamento do Flamengo com pendurados contra o Athletico de olho no Palmeiras
Rubro-Negro tem oito jogadores pendurados no Brasileirão
Flamengo inicia venda de ingressos para torcida visitante em jogo decisivo contra o Palmeiras
Rubro-negros poderão comprar entradas a partir desta terça-feira (17), às 10h
Flamengo confirma suspensão de patrocínio da Betano e projeta receita de 2027
O documento levado ao Conselho de Administração prevê um déficit de R$ 90 milhões ao final do ano que vem
Zico é eleito o maior ídolo da história do Flamengo em votação popular
Ídolo máximo de uma das gerações mais vitoriosas do Flamengo, Zico foi eleito o maior ídolo da história do clube
Consórcio do Maracanã nega proposta por naming rights e desmente informação sobre negociação
Fla-Flu Serviços classificou como inverídicas as informações divulgadas nesta segunda-feira
Enquete Lance!: Filipe Luís e Gabigol são os escolhidos para os bustos do Flamengo em 2027
Pesquisa realizada no canal do Lance! Flamengo, no WhatsApp, reuniu aproximadamente 3,2 mil votos
Equador anuncia corte de Gonzalo Plata, do Flamengo, por 'motivos pessoais'
Atacante deixará a concentração e retornará imediatamente ao clube, com chances de reforçar o Rubro-Negro contra o Athletico
Flamengo terá novo campo de treinamento no Ninho do Urubu a partir de 2027
Estrutura será a 12ª do CT e aumentará para quatro o número de gramados disponíveis ao elenco
Paquetá treina com o grupo e pode ser relacionado para Flamengo x Athletico
Recuperado de lesão, meia será avaliado pela comissão técnica até a partida desta quarta-feira
Flamengo manda indireta ao Palmeiras em projeção do título brasileiro: 'Sem fax'
Apresentador projetou a conquista do decacampeonato e fez referência à polêmica unificação dos títulos nacionais pela CBF
A força do Maracanã: Flamengo tem trunfo para dar mais um passo rumo ao título brasileiro
Rubro-Negro venceu os últimos oito jogos como mandante no Brasileirão e recebe o Athletico-PR nesta quarta-feira (18)
Vini Jr reafirma desejo de voltar ao Flamengo, mas retorno ainda é distante; entenda
Atacante não esconde o desejo de retornar, mas situação atual é diferente da vivida por Paquetá
Final da Copa do Brasil Feminina tem ativações de patrocinadores no Beira-Rio
Marcas promoveram ações com torcedores e atletas, conteúdos digitais e premiação individual durante a decisão entre Internacional e Flamengo
Veja como Arrascaeta retorna ao Flamengo após a Data Fifa; confira o retrospecto em 2026
Uruguaio participou de gol contra a Argentina e se reapresentou ao Rubro-Negro
Vini Jr planeja retorno ao Flamengo: 'Vou voltar para casa'
Atacante abriu o jogo durante coletiva de imprensa
Cristiane, do Flamengo, faz forte desabafo após vice na Copa do Brasil: 'Prefiro ter paz do que ter razão'
Atacante afirmou que 'coisas internas' atrapalharam as Meninas da Gávea na temporada, mas evitou detalhar situações após derrota para o Internacional na final