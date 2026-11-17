A Betano anunciou, na manhã desta terça-feira (17), a suspensão do patrocínio ao Flamengo. A empresa justifica que a decisão foi tomada diante do cenário de incertezas no setor de apostas no Brasil.

A nota esclarece que a suspensão ocorre até que haja uma definição sobre as condições de funcionamento do setor se apostas no país.

– Desde a publicação da medida, no dia 25 de setembro, a empresa vem adequando sua operação à nova realidade imposta ao mercado legal e regulamentado, com foco na preservação dos empregos e na manutenção de seus compromissos com projetos sociais e com o Clube – diz a Betano em nota.

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– Mesmo impossibilitada de exibir sua marca nos uniformes e de utilizar comercialmente os ativos previstos no acordo, a Betano buscou preservar o patrocínio pelo maior tempo possível, reconhecendo a importância desse investimento para o futebol, para os esportes olímpicos e para os profissionais envolvidos nessas atividades – explica.

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Confira a íntegra da nota da Betano

'A Betano anuncia a suspensão de seu patrocínio ao Flamengo diante da continuidade das incertezas sobre o setor de apostas de quota fixa e da ausência de uma definição sobre a Medida Provisória 1.394/2026.

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Desde a publicação da medida, no dia 25 de setembro, a empresa vem adequando sua operação à nova realidade imposta ao mercado legal e regulamentado, com foco na preservação dos empregos e na manutenção de seus compromissos com projetos sociais e com o Clube.

Mesmo impossibilitada de exibir sua marca nos uniformes e de utilizar comercialmente os ativos previstos no acordo, a Betano buscou preservar o patrocínio pelo maior tempo possível, reconhecendo a importância desse investimento para o futebol, para os esportes olímpicos e para os profissionais envolvidos nessas atividades.

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O prolongamento desse cenário, entretanto, levou a empresa à decisão de suspender o patrocínio até que haja uma definição sobre as condições de funcionamento do setor.

A Betano reafirma seu respeito pelo Flamengo, seus atletas, profissionais e torcedores, e segue comprometida com o Brasil e com a construção de um mercado responsável, regulado e seguro.'

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Camisa do Flamengo com o patrocínio da Betano (Foto: Divulgação/Betano)

Flamengo também confirma suspensão do contrato com a Betano

O Flamengo prevê o encerramento da parceria de patrocínio com a Betano em seu planejamento financeiro para 2027. O clube informou ter recebido um comunicado da empresa sobre a suspensão do contrato até 31 de março do próximo ano ou até que a medida provisória que impede a atuação das casas de apostas no Brasil seja revogada, suspensa ou extinta, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

O clube levou em consideração o impacto de uma possível perda de R$ 350 milhões em receitas. Diante do cenário, o Flamengo trabalha com uma previsão orçamentária de R$ 1,535 bilhão em receitas totais para 2027, um resultado contábil negativo de R$ 90 milhões, segundo o "ge".