O Flamengo divulgou, nesta terça-feira (17), uma nota oficial em defesa da implementação do fair play financeiro no futebol brasileiro. Em documento endereçado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e à Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF), o clube se posicionou contra o adiamento das medidas e cobrou rigor na fiscalização das obrigações financeiras dos clubes.

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O Rubro-Negro também manifestou apoio ao movimento de clubes da Série B pela manutenção das regras do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF). Um dos principais argumentos apresentados pelo Flamengo é a vantagem competitiva que instituições inadimplentes podem obter ao investir no futebol sem honrar seus compromissos.

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— Um clube que paga salários, tributos e transferências em dia não pode enfrentar uma desvantagem decorrente da inadimplência de seus concorrentes — diz trecho da nota.

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Flamengo defende manutenção do prazo de 30 de novembro

O posicionamento ocorre a menos de duas semanas do encerramento do período de transição do fair play financeiro para dívidas assumidas antes de 2026.

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Até 30 de novembro, os clubes inadimplentes em relação a essas obrigações estão sujeitos apenas a advertências. Após o prazo, poderão receber punições mais rigorosas, entre elas a proibição de registrar novos jogadores.

Para as obrigações assumidas a partir de 1º de janeiro de 2026, as sanções previstas no regulamento já estão em vigor.

O Flamengo também defende o aprimoramento da fiscalização sobre proprietários e controladores de clubes e SAFs, com mecanismos que permitam avaliar a capacidade financeira dos investidores e a origem dos recursos empregados no futebol.

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Crise das bets não justifica adiamento, avalia Rubro-Negro

A manifestação acontece um dia após o Flamengo apresentar sua proposta orçamentária para 2027, elaborada diante da suspensão do contrato de patrocínio com a Betano.

O clube projeta um impacto de R$ 350 milhões pela perda de receitas, arrecadação de R$ 1,535 bilhão e déficit contábil de R$ 90 milhões para a próxima temporada. O orçamento também prevê medidas de contenção de despesas em diferentes departamentos, incluindo o futebol profissional.

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Apesar de reconhecer as dificuldades enfrentadas pelos clubes brasileiros com a perda de receitas do mercado de apostas, o Flamengo considera que o cenário reforça a necessidade do fair play financeiro, em vez de justificar o adiamento de sua implementação.

O Rubro-Negro encerrou o documento reafirmando seu compromisso com o cumprimento das mesmas exigências defendidas para os demais clubes.