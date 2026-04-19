Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para enfrentar o Bahia logo mais, às 19h30 (de Brasília) deste domingo (19), no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão. Em relação ao último jogo, contra o Independiente Medellín pela Libertadores, o técnico promoveu cinco mudanças. O meia-atacante Carrascal, suspenso pela expulsão no Fla-Flu, dá lugar a Plata. Os titulares Varela, Léo Ortiz, Alex Sandro e Pedro retornam nas vagas de Royal, Danilo, Ayrton Lucas e Bruno Henrique.

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Além do colombiano, são desfalques os volantes Jorginho e Pulgar, ainda lesionados. Liberados do departamento médico, Saúl e Everton Cebolinha já foram relacionados na última partida e a expectativa é que possam ganhar minutos diante do Tricolor.

Portanto, o Flamengo entra em campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

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E como joga o Bahia?

Todos os relacionados do Rubro-Negro

Goleiros: Rossi, Andrew e Dyogo Alves Zagueiros: Léo Ortiz, Léo Pereira, Vitão e Danilo Laterais: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Léo Pereira e Léo Ortiz Meias: Evertton Araújo, Lucas Paquetá, De La Cruz, Arrascaeta e Saúl Atacantes: Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Samuel Lino, Plata, Pedro, Bruno Henrique e Wallace Yan

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Flamengo e Bahia fazem confronto direto

Os adversários deste domingo chegam para o jogo com o mesmo número de pontos (20) e jogos (10), mas o saldo de gols coloca o Rubro-Negro à frente na tabela. Portanto, o duelo é confronto direto pelas primeiras posições do Brasileirão: o vencedor se aproximará do líder Palmeiras, que tem seis pontos de vantagem em relação ao grupo formado por Flamengo, São Paulo, Fluminense e Bahia.