A confiança da torcida do Flamengo tomou conta do entorno do Nubank Parque antes do confronto com o Palmeiras, neste sábado (21). Em clima de decisão pelo Campeonato Brasileiro, o torcedor Thiago já chegou ao estádio com uma faixa de campeão e não escondeu a expectativa de comemorar o 10° título nacional em território rival.

Ao Lance!, o rubro-negro destacou a importância da partida e afirmou que acredita na conquista diante do Palmeiras. Apesar de reconhecer que ainda há outros compromissos pela frente, Thiago demonstrou otimismo com a possibilidade de o Flamengo sair de São Paulo com a taça.

continua após a publicidade

— É bem diferente. A gente sabe que tem três decisões ainda até o final, mas estamos confiantes para ser campeão aqui hoje e comemorar esse título tão importante para o Flamengo — afirmou.

A faixa de campeão antecipada reforça o clima de confiança entre os torcedores. Questionado sobre a possibilidade de o time conquistar o título com um empate ou uma vitória, Thiago foi direto ao projetar a festa rubro-negra em São Paulo.

— Estamos bem confiantes. Tomara que o Flamengo faça um bom jogo hoje e saia pelo menos com um empate ou uma vitória, e campeão aqui em São Paulo — declarou.

Torcedor do Flamengo com a faixa de campeão (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Torcedor do Flamengo provoca Palmeiras antes de decisão

O histórico recente de decisões entre Flamengo e Palmeiras também entrou na conversa. Depois de finais de Libertadores envolvendo os clubes, o confronto pelo Brasileirão ganhou contornos de mais um capítulo importante da rivalidade. Para Thiago, o retrospecto recente aumenta a confiança na vitória rubro-negra.

continua após a publicidade

— O Palmeiras é nosso freguês, né? Já foi vice da Libertadores, vice do Brasileirão 2025 e vai ser vice nesse 2026 também. Hoje, ou semana que vem, ou na outra — provocou o torcedor.

Com a confiança em alta e a faixa de campeão em mãos, Thiago espera que o Flamengo confirme a expectativa da torcida e transforme a visita ao estádio do rival em uma comemoração pelo título brasileiro.

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.