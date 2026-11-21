Torcedor do Flamengo chega com faixa de campeão e provoca Palmeiras: 'Nosso freguês'
Rubro-negro aposta em título na casa do rival
A confiança da torcida do Flamengo tomou conta do entorno do Nubank Parque antes do confronto com o Palmeiras, neste sábado (21). Em clima de decisão pelo Campeonato Brasileiro, o torcedor Thiago já chegou ao estádio com uma faixa de campeão e não escondeu a expectativa de comemorar o 10° título nacional em território rival.
Ao Lance!, o rubro-negro destacou a importância da partida e afirmou que acredita na conquista diante do Palmeiras. Apesar de reconhecer que ainda há outros compromissos pela frente, Thiago demonstrou otimismo com a possibilidade de o Flamengo sair de São Paulo com a taça.
— É bem diferente. A gente sabe que tem três decisões ainda até o final, mas estamos confiantes para ser campeão aqui hoje e comemorar esse título tão importante para o Flamengo — afirmou.
A faixa de campeão antecipada reforça o clima de confiança entre os torcedores. Questionado sobre a possibilidade de o time conquistar o título com um empate ou uma vitória, Thiago foi direto ao projetar a festa rubro-negra em São Paulo.
— Estamos bem confiantes. Tomara que o Flamengo faça um bom jogo hoje e saia pelo menos com um empate ou uma vitória, e campeão aqui em São Paulo — declarou.
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Torcedor do Flamengo provoca Palmeiras antes de decisão
O histórico recente de decisões entre Flamengo e Palmeiras também entrou na conversa. Depois de finais de Libertadores envolvendo os clubes, o confronto pelo Brasileirão ganhou contornos de mais um capítulo importante da rivalidade. Para Thiago, o retrospecto recente aumenta a confiança na vitória rubro-negra.
— O Palmeiras é nosso freguês, né? Já foi vice da Libertadores, vice do Brasileirão 2025 e vai ser vice nesse 2026 também. Hoje, ou semana que vem, ou na outra — provocou o torcedor.
Com a confiança em alta e a faixa de campeão em mãos, Thiago espera que o Flamengo confirme a expectativa da torcida e transforme a visita ao estádio do rival em uma comemoração pelo título brasileiro.
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