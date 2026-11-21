Noventa minutos separam o Flamengo da possibilidade de transformar uma temporada marcada por frustrações em mais um capítulo vitorioso de sua história. Neste sábado (21), às 16h30 (de Brasília), o Rubro-Negro entra em campo contra o Palmeiras, no Nubank Parque, precisando de apenas um empate para conquistar o Campeonato Brasileiro. O adversário, o local e tudo o que aconteceu ao longo de 2026 dão ao confronto ainda mais importância.

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O Flamengo chega à decisão com 79 pontos, seis a mais que o Palmeiras, seu único concorrente na disputa pelo título. A vantagem construída ao longo de 35 rodadas permite à equipe de Leonardo Jardim depender apenas de si para levantar a taça com duas partidas de antecedência.

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O caminho até São Paulo, no entanto, passou longe de ser tranquilo. Teve troca de treinador, eliminações dolorosas, questionamentos e momentos de desconfiança.

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Eliminações não quebraram um maduro Flamengo

O Flamengo começou 2026 pressionado pela obrigação de repetir as conquistas do ano anterior. Campeão brasileiro e da Libertadores em 2025, o clube demitiu Filipe Luís, ídolo rubro-negro, mesmo depois de uma goleada por 8 a 0 sobre o Madureira. A chegada de Leonardo Jardim colocou sobre o português o peso da comparação com o antecessor.

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O título carioca, conquistado logo na estreia de Jardim, não foi suficiente para garantir tranquilidade. Em maio, o Flamengo caiu diante do Vitória na Copa do Brasil. Em outubro, a eliminação para o Estudiantes, na semifinal da Libertadores, encerrou o sonho de repetir a conquista continental. Restou o Campeonato Brasileiro como a principal oportunidade de dar outro significado à temporada.

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Mesmo diante das frustrações, alguns nomes brilharam e mantiveram o Rubro-Negro nos trilhos. Samuel Lino e Carrascal, no setor ofensivo, assumiram um protagonismo novo e chegaram a 'ofuscar' Pedro e Arrascaeta, principais referências técnicas de 2025.

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Taticamente, o Flamengo passou a controlar melhor os jogos, a reconhecer os momentos de acelerar e de diminuir o ritmo e, principalmente, a não se desesperar diante das adversidades.

A vitória por 2 a 1 sobre o Athletico, na última quarta-feira (18), é um bom exemplo. Mesmo depois de sofrer um gol aos dez minutos, a equipe reagiu rapidamente, empatou com Carrascal e virou com Jorginho ainda no primeiro tempo.

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Uma última barreira entre o Rubro-Negro e a taça

O adversário que separa o Flamengo do título é aquele que protagonizou algumas das maiores disputas do futebol brasileiro nos últimos anos. Palmeiras e Flamengo se enfrentaram em duas finais de Libertadores, dividiram conquistas importantes e transformaram o confronto em uma das maiores rivalidades nacionais da atualidade.

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Após a vitória sobre o Athletico, Samuel Lino revelou que Bruno Henrique fez questão de lembrar aos companheiros, ainda no vestiário, que o trabalho não estava concluído: "Não conquistámos nada".

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A frase ajuda a traduzir o espírito com que o Flamengo pretende entrar em campo. Apesar da vantagem, o time de Leonardo Jardim sabe que ainda precisa completar a tarefa.

O português terá de encontrar soluções para as ausências de Erick Pulgar e Léo Pereira, suspensos. O Palmeiras, por sua vez, joga diante de sua torcida com a obrigação de vencer para manter viva a disputa pelo título.

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Depois de tantos obstáculos, o Rubro-Negro chega ao seu maior compromisso do ano com a possibilidade de encerrar a disputa pelo Brasileirão diante do principal concorrente.