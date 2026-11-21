O último passo: Flamengo encara o Palmeiras para transformar frustrações em título brasileiro
Após eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, Rubro-Negro chega ao confronto com o maior rival dos últimos anos a um empate de conquistar o Brasileirão
Noventa minutos separam o Flamengo da possibilidade de transformar uma temporada marcada por frustrações em mais um capítulo vitorioso de sua história. Neste sábado (21), às 16h30 (de Brasília), o Rubro-Negro entra em campo contra o Palmeiras, no Nubank Parque, precisando de apenas um empate para conquistar o Campeonato Brasileiro. O adversário, o local e tudo o que aconteceu ao longo de 2026 dão ao confronto ainda mais importância.
➡️Flamengo pode fazer história contra o Palmeiras com título inédito nos pontos corridos
O Flamengo chega à decisão com 79 pontos, seis a mais que o Palmeiras, seu único concorrente na disputa pelo título. A vantagem construída ao longo de 35 rodadas permite à equipe de Leonardo Jardim depender apenas de si para levantar a taça com duas partidas de antecedência.
O caminho até São Paulo, no entanto, passou longe de ser tranquilo. Teve troca de treinador, eliminações dolorosas, questionamentos e momentos de desconfiança.
➡️Danilo pede desculpas à torcida do Flamengo após confusão no AeroFla
Eliminações não quebraram um maduro Flamengo
O Flamengo começou 2026 pressionado pela obrigação de repetir as conquistas do ano anterior. Campeão brasileiro e da Libertadores em 2025, o clube demitiu Filipe Luís, ídolo rubro-negro, mesmo depois de uma goleada por 8 a 0 sobre o Madureira. A chegada de Leonardo Jardim colocou sobre o português o peso da comparação com o antecessor.
O título carioca, conquistado logo na estreia de Jardim, não foi suficiente para garantir tranquilidade. Em maio, o Flamengo caiu diante do Vitória na Copa do Brasil. Em outubro, a eliminação para o Estudiantes, na semifinal da Libertadores, encerrou o sonho de repetir a conquista continental. Restou o Campeonato Brasileiro como a principal oportunidade de dar outro significado à temporada.
➡️José Boto explica confusão no AeroFla e nega que Flamengo tenha fugido da torcida
Mesmo diante das frustrações, alguns nomes brilharam e mantiveram o Rubro-Negro nos trilhos. Samuel Lino e Carrascal, no setor ofensivo, assumiram um protagonismo novo e chegaram a 'ofuscar' Pedro e Arrascaeta, principais referências técnicas de 2025.
Taticamente, o Flamengo passou a controlar melhor os jogos, a reconhecer os momentos de acelerar e de diminuir o ritmo e, principalmente, a não se desesperar diante das adversidades.
A vitória por 2 a 1 sobre o Athletico, na última quarta-feira (18), é um bom exemplo. Mesmo depois de sofrer um gol aos dez minutos, a equipe reagiu rapidamente, empatou com Carrascal e virou com Jorginho ainda no primeiro tempo.
Uma última barreira entre o Rubro-Negro e a taça
O adversário que separa o Flamengo do título é aquele que protagonizou algumas das maiores disputas do futebol brasileiro nos últimos anos. Palmeiras e Flamengo se enfrentaram em duas finais de Libertadores, dividiram conquistas importantes e transformaram o confronto em uma das maiores rivalidades nacionais da atualidade.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Após a vitória sobre o Athletico, Samuel Lino revelou que Bruno Henrique fez questão de lembrar aos companheiros, ainda no vestiário, que o trabalho não estava concluído: "Não conquistámos nada".
A frase ajuda a traduzir o espírito com que o Flamengo pretende entrar em campo. Apesar da vantagem, o time de Leonardo Jardim sabe que ainda precisa completar a tarefa.
O português terá de encontrar soluções para as ausências de Erick Pulgar e Léo Pereira, suspensos. O Palmeiras, por sua vez, joga diante de sua torcida com a obrigação de vencer para manter viva a disputa pelo título.
Depois de tantos obstáculos, o Rubro-Negro chega ao seu maior compromisso do ano com a possibilidade de encerrar a disputa pelo Brasileirão diante do principal concorrente.
Mais LANCE!
IA crava placar de Palmeiras e Flamengo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste sábado (21)
De oito pontos atrás à chance de título: Flamengo busca coroação na casa do Palmeiras
Rubro-Negro chegou a ficar oito pontos atrás, reagiu na reta final e agora depende de um empate para conquistar o Brasileirão
Palmeiras x Flamengo: jogo do ano coloca frente a frente as duas potências do futebol brasileiro
Donos das duas maiores receitas do país e protagonistas de duas finais de Libertadores, clubes se enfrentam em confronto que pode decidir o campeão brasileiro
Por que Palmeiras x Flamengo será no sábado?
As equipes se enfrentam pela 36ª rodada, em duelo que pode decidir o título do Brasileirão
Flamengo pode fazer história contra o Palmeiras com título inédito nos pontos corridos
Rubro-Negro tem a oportunidade de ser o primeiro clube a confirmar matematicamente o título brasileiro em confronto direto entre líder e vice-líder
Bastidores: mudança do BEPE provoca revolta no Aerofla e irrita direção do Flamengo no Galeão
Torcedores sequer viram ônibus com a delegação rubro-negra
Com passagens por Flamengo e Palmeiras, Lázaro projeta duelo no Brasileirão e relembra bastidores do 'inferno' no Maracanã em 2022
Jogador do Al-Fayha deu entrevista exclusiva ao Lance!
Danilo pede desculpas à torcida do Flamengo após confusão no AeroFla
Zagueiro lamentou desencontro no aeroporto e destacou importância do apoio dos rubro-negros antes da decisão contra o Palmeiras
José Boto explica confusão no AeroFla e nega que Flamengo tenha fugido da torcida
Diretor de futebol afirma que delegação pretendia encontrar torcedores, mas precisou alterar o percurso por determinação do BEPE
Palmeiras x Flamengo terá policiamento reforçado para 'decisão' do Brasileirão
Rubro-Negro visita o rival em busca de um empate para conquistar o título nacional
Flamengo frustra torcida e desvia caminho do AeroFla antes de 'final' contra o Palmeiras
Rubro-negros deixaram o Terminal de Cargas e seguiram para o Salão Nobre, mas delegação passou pelo local onde a concentração estava inicialmente
Torcedor do Flamengo provoca Leila Pereira no AeroFla: 'Deixa ser campeão no chiqueiro'
Rubro-negros lotaram o entorno do Galeão para apoiar o elenco antes do embarque para São Paulo; torcedores conversaram com o Lance!
Flamengo tem três desfalques confirmados para enfrentar o Palmeiras; veja relacionados
De la Cruz não viaja por precaução com gramado sintético; Léo Pereira e Pulgar também desfalcam equipe de Leonardo Jardim
Brasil define numeração para a Copa do Mundo Sub-17; veja a lista completa
Lucca Caramico, do Corinthians, vestirá a camisa 10, enquanto Rodrigo Jr., do Vasco, será o centroavante número 9; seleção estreia neste sábado
Palmeiras x Flamengo: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste sábado (21), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque
AO VIVO: Acompanhe o Aerofla diretamente do Galeão antes da decisão entre Flamengo e Palmeiras
Torcedores rubro-negros se reúnem no aeroporto para apoiar a delegação antes do confronto que pode garantir o título do Brasileirão
Entre títulos e dinheiro: Palmeiras e Flamengo dominam o futebol brasileiro
Equipes voltam a se encontrar neste sábado (21), em duelo que pode definir o Brasileirão
Flamengo chega invicto em gramados sintéticos para enfrentar o Palmeiras; veja os números
Rubro-Negro está invicto em seis jogos no ano, com cinco vitórias e 18 gols marcados
Ex-Flamengo e Palmeiras, Alecgol compara Pedro e Flaco López e escolhe melhor camisa 9 do Brasil
Alecssandro elogiou o centroavante rubro-negro e afirmou que ele é o melhor da posição no futebol brasileiro