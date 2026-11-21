O futebol costuma reservar algumas coincidências difíceis de explicar. E Danilo pode estar prestes a protagonizar mais um capítulo especial de sua história com a camisa do Flamengo justamente contra o Palmeiras. Herói da conquista da Libertadores de 2025, quando marcou de cabeça o gol do tetracampeonato rubro-negro, o zagueiro tem grandes chances de começar como titular no confronto deste sábado (21), pela 36ª rodada do Brasileirão. A partida pode terminar com mais uma taça para o clube da Gávea: um empate é suficiente para garantir o décimo título brasileiro de sua história.

O cenário ganha contornos ainda mais interessantes pelas circunstâncias da escalação. Com Léo Pereira suspenso, a tendência é que Danilo forme dupla com Léo Ortiz na zaga. Erick Pulgar também está fora pelo mesmo motivo, mas, no setor defensivo, a ausência abre espaço para o camisa 13 voltar a iniciar uma partida. Vitão também aparece como alternativa, mas Danilo larga na frente na disputa.

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Herói do título da Libertadores

A possibilidade de titularidade coloca novamente o defensor diante de um dos maiores rivais do Flamengo nos últimos anos. Em novembro de 2025, foi justamente contra o Palmeiras que Danilo escreveu uma das páginas mais importantes de sua trajetória no clube. Na final da Libertadores, em Lima, o zagueiro subiu mais alto que a defesa adversária e marcou o gol que garantiu o tetracampeonato continental.

Aquele lance mudou o tamanho de Danilo na história rubro-negra. Contratado no início de 2025, o defensor já carregava uma carreira vitoriosa e experiência internacional, mas encontrou no Flamengo um momento que o transformou em personagem de uma conquista histórica. E com um ingrediente especial: o gol saiu contra o Palmeiras, adversário que protagonizou disputas importantes com o Rubro-Negro nos últimos anos.

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Danilo em Flamengo x Palmeiras (Foto: Arte/Lance!)

O gol que virou música

O carinho da torcida também ganhou uma trilha sonora. Desde aquela decisão, Danilo passou a ser lembrado pelo gol de cabeça em Lima. A arquibancada incorporou o lance aos cânticos e transformou o zagueiro em personagem de uma música que celebra justamente sua especialidade: "Que beleza, mais um golaço do Danilo de cabeça".

Números de Danilo pelo Flamengo contra o Palmeiras

Os números diante do Palmeiras ajudam a alimentar essa história. Desde que chegou ao Flamengo, Danilo disputou três partidas contra o rival paulista e venceu todas. São três vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota, além de um gol marcado. O zagueiro, inclusive, não participou da derrota rubro-negra por 3 a 0 no primeiro turno do Brasileirão de 2026. Portanto, segue invicto nos confrontos que disputou.

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Agora, quase um ano depois, o destino pode colocar o defensor novamente diante do Palmeiras em uma partida com potencial histórico. A situação, porém, é diferente. Danilo não chega como titular absoluto da equipe. Ao longo da temporada, tem sido reserva na disputa por posição com Léo Pereira e Léo Ortiz, dupla que se consolidou como primeira opção para o setor defensivo.

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A oportunidade deste sábado surge pelas circunstâncias, mas pode ganhar um significado muito maior. Se confirmado entre os titulares, Danilo terá a chance de participar diretamente de outra conquista nacional do Flamengo, novamente diante do Palmeiras e com a possibilidade de levantar uma taça.

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