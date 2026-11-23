O título do Campeonato Brasileiro de 2026 ampliou a coleção de troféus dos jogadores do Flamengo. Com a conquista confirmada no último sábado (21), diante do Palmeiras, Bruno Henrique e Arrascaeta chegaram a 19 taças pelo clube e aumentaram a vantagem na liderança do ranking dos maiores campeões da história rubro-negra.

A dupla, que chegou ao Flamengo em 2019, soma três Libertadores, quatro Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil, três Supercopas, seis Campeonatos Cariocas e uma Recopa Sul-Americana. Os dois também se tornaram tetracampeões brasileiros, igualando uma marca de ídolos como Zico e Júnior.

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Léo Pereira aparece na sequência, com 15 conquistas pelo Flamengo. O zagueiro chegou ao clube em 2020 e participou de algumas das principais campanhas vitoriosas dos últimos anos. Pedro, contratado na mesma temporada, ocupa a quarta posição, com 13 títulos.

Ayrton Lucas, Erick Pulgar e Guillermo Varela completam o grupo de jogadores do atual elenco que alcançaram pelo menos dez títulos com a camisa rubro-negra. Os três chegaram ao clube em 2022 e somam dez conquistas cada.

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Veja quantos títulos cada jogador do Flamengo conquistou

O levantamento considera os títulos conquistados pelos atletas com o Flamengo, incluindo o Campeonato Brasileiro de 2026.

Lista dos maiores campeões do elenco do Flamengo (Foto: Arte/Lance!)

Entre os jogadores com menos tempo de Flamengo, Lucas Paquetá aparece com três títulos, considerando sua primeira passagem pelo clube e o retorno em 2026. Já Anthony Valencia e Joaquín Freitas aparecem com uma conquista cada.

A lista também evidencia a permanência de jogadores importantes no ciclo vitorioso do Flamengo. Dos sete atletas com dez ou mais títulos, quatro chegaram ao clube até 2020: Bruno Henrique, Arrascaeta, Léo Pereira e Pedro.

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