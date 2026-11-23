A conquista do decacampeonato brasileiro do Flamengo teve discursos fortes, emoção e muita festa nos bastidores. Em vídeo divulgado pela FlamengoTV, o clube mostrou detalhes da preparação do elenco antes do empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no último sábado (21), em São Paulo, além da comemoração dos jogadores após a confirmação do título.

Antes de entrar em campo no Nubank Parque, o elenco se reuniu no vestiário para ouvir as últimas palavras de liderança. Um dos responsáveis por inflamar o grupo foi Danilo. O zagueiro reforçou que o Flamengo deveria manter sua identidade independentemente do adversário ou do local da partida.

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— Bora, Flamengo! Não nos interessa aonde. Sempre fizemos o nosso jogo, onde for, o adversário que for. Em qualquer ocasião. Fizemos na altitude, fizemos no Sul, fizemos no Norte. Onde for, rapaziada! O nosso jogo não muda uma vírgula — declarou.

Danilo durante a conversa no vestiário (Foto: Reprodução)

Na sequência, o defensor pediu concentração em cada jogada e destacou a importância de um jogador incentivar o outro dentro de campo.

— Com esse espírito, com um levantando o outro, hoje a gente termina o campeonato. Pensando em cada ação, como o Arrasca falou. O resultado final, f***-se. Pensando em cada ação. Hoje a gente sai com mais uma vitória, rapaziada — completou.

https://t.co/Fviv6JuEjg — Flamengo scenes (@flascenes) November 23, 2026

Arrascaeta também fez questão de tirar o foco da comemoração antecipada. O uruguaio lembrou que, apesar da vantagem na tabela, o elenco precisava encarar o confronto como uma decisão.

— Momento de tirar da cabeça o título, a taça, a comemoração e focar no que está em jogo. Para nós, tem que ser uma final — afirmou.

Leonardo Jardim seguiu a mesma linha. O treinador cobrou entrega coletiva, equilíbrio entre os momentos de atacar e defender e disposição para lutar pelo resultado.

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— Assumir o jogo quando temos que assumir e defender todos juntos quando temos que defender. Cerrar os dentes e lutar. É isso que a gente quer. E procurar o mais importante, que é o título — discursou.

Após as falas, o elenco realizou uma oração. Na sequência, o staff rubro-negro colocou o hino do Flamengo para tocar no vestiário, encerrando a preparação emocional antes da entrada em campo.

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Ligação para Zico e Lino Maravilha embalam comemoração

Com o empate diante do Palmeiras e a confirmação do título brasileiro, o clima no vestiário mudou completamente. A tensão da decisão deu lugar à festa dos jogadores e integrantes da comissão técnica.

Um dos momentos especiais foi protagonizado por Eduardo Coimbra, sobrinho de Zico e analista de desempenho do Flamengo. Ele fez uma chamada de vídeo com o Galinho para mostrar o ambiente de comemoração no vestiário e compartilhar a conquista com o maior ídolo da história rubro-negra.

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Zico na ligação (Foto: Reprodução)

A música criada por Lucas Paquetá para homenagear Samuel Lino também tomou conta da festa. Depois de viralizar entre os jogadores, o canto inspirado em "Fio Maravilha", de Jorge Ben Jor, ganhou espaço na comemoração do decacampeonato.

— Lino Maravilha, nós gostamos de você. Lino Maravilha, faz mais um pra gente ver — cantaram os rubro-negros.

Jardim agradece aos jogadores em discurso no vestiário

Outro momento importante do vídeo foi o discurso de Leonardo Jardim após a conquista. O treinador fez questão de dividir os méritos do título com o elenco e ressaltou a importância da confiança construída ao longo do trabalho.

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— Primeiro, quero vos agradecer por a gente conquistar mais um título, porque o treinador só ganha se os jogadores correrem e trabalharem por ele. Se não fizerem isso, está f***-se — afirmou.

Jardim durante o discurso (Foto: Reprodução)

O português também lembrou das adaptações necessárias no início de sua trajetória no clube e valorizou a evolução da relação entre comissão técnica e jogadores.

— Foi por isso que vocês receberam de braços abertos. No início, teve algumas adaptações que tivemos que fazer e, aos poucos, ganhamos confiança uns dos outros, e isso levou-nos a ser campeões — completou.

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Festa continua durante o voo de volta ao Rio

A comemoração não ficou restrita ao vestiário. Durante o voo de volta, a delegação rubro-negra manteve o clima de festa, com músicas do Flamengo, funk e rap.

Entre os cantos que embalaram a viagem estavam o tradicional "O campeão voltou" e, novamente, a homenagem a Samuel Lino criada por Paquetá.

Jogadores no avião após o título do Brasileirão (Foto: Reprodução)

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