Com a conquista antecipada do título do Brasileirão, a diretoria do Flamengo já começa a olhar com mais atenção e cautela para a temporada de 2027. Com as datas previstas das competições para o próximo ano, a cúpula rubro-negra começa a ajustar o próprio calendário. Algumas decisões, por exemplo, já foram tomadas, como a não participação na Copinha, em razão da utilização de jovens atletas no início do Campeonato Carioca.

Bruno Henrique e Arrascaeta levantam taça do Brasileiro (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Restando duas rodadas para o fim do Brasileirão, a diretoria pretende dar férias aos jogadores logo após a última rodada, no dia 2 de dezembro, quando o time encara a Chapecoense, no Maracanã, em partida na qual receberá o troféu. A tendência é que os jogadores se reapresentem no dia 4 de janeiro. A informação foi publicada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pela reportagem do Lance!.

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Datas para 2027

O início do Campeonato Carioca está previsto para o dia 10 de janeiro. Com o estadual começando mais cedo, o Flamengo repete a escolha da temporada atual, em que utilizou garotos da base nos primeiros compromissos do torneio. Isso implica diretamente na Copinha, que começa no dia 2 de janeiro. Com isso, o time carioca não participará da competição de juniores.

Primeira decisão logo no primeiro mês do ano

A conquista do Brasileirão credenciou o Flamengo à disputa da Supercopa Rei, que será realizada no dia 24 de janeiro. O time de Leonardo Jardim aguarda o vencedor de Palmeiras x Grêmio, que se enfrentam no dia 6 de dezembro.

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Essa disputa, apesar de fazer parte do início da nova temporada, tem grande importância. Afinal, após o vice-campeonato para o Corinthians em 2026 e a derrota para o Lanús na Recopa, o técnico Filipe Luís foi demitido do clube em meio à pressão pelos resultados.

Ou seja, enquanto os jovens da base disputam as primeiras rodadas do estadual, os profissionais serão preparados para a decisão da Supercopa.

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Flamengo fará pré-temporada fora do Brasil?

Inicialmente, não. Nos últimos anos, o Flamengo optou, em algumas ocasiões, por realizar períodos de preparação fora do país. Em 2024 e 2025, o local escolhido foi a Flórida. Já no meio de 2026, por conta da Copa do Mundo, a intertemporada foi realizada em Portugal. Mas, para 2027, a tendência é que a preparação aconteça no Brasil.

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