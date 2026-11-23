O dia 23 de novembro é especial para a história do Flamengo. Nesta data, o clube conquistou duas das edições mais marcantes da Libertadores: a primeira, em 1981, com Zico e companhia, e o bicampeonato, em 2019, com a geração de Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique. As duas conquistas são lembradas nesta segunda-feira (23).

Relembre as conquistas

A primeira Libertadores do Flamengo foi conquistada em 1981, após uma decisão que exigiu três partidas contra o Cobreloa, do Chile. Depois de uma vitória para cada lado, as equipes disputaram o jogo de desempate em Montevidéu, no Uruguai. Com dois gols de Zico, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0 e alcançou o topo do futebol sul-americano pela primeira vez.

continua após a publicidade

Flamengo com a taça da Libertadores (Foto: Divulgação/Conmebol)

Já em 2019, a decisão contra o River Plate, em Lima, no Peru, teve fortes emoções até os minutos finais. Borré abriu o placar para a equipe argentina, mas Gabigol marcou duas vezes na reta final da partida e garantiu o bicampeonato continental do Flamengo.

Jogadores do Flamengo com a taça da Libertadores (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Flamengo já conquistou a Libertadores cinco vezes

Depois das conquistas de 1981 e 2019, o Flamengo voltou a levantar a taça da Libertadores em outras duas oportunidades.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Em 2022, o Rubro-Negro venceu o Athletico por 1 a 0, em Guayaquil, no Equador, com gol de Gabigol, e conquistou o tricampeonato.

Em 2025, a equipe voltou a disputar uma final brasileira e venceu o Palmeiras por 1 a 0, em Lima, no Peru. O zagueiro Danilo marcou o gol que garantiu o quarto título continental da história do clube.

continua após a publicidade

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.