Libertadores de 1981 e 2019 do Flamengo completam aniversário nesta segunda-feira
Rubro-Negro conquistou a primeira taça diante do Cobreloa, em 1981, e o bicampeonato contra o River Plate, em 2019
O dia 23 de novembro é especial para a história do Flamengo. Nesta data, o clube conquistou duas das edições mais marcantes da Libertadores: a primeira, em 1981, com Zico e companhia, e o bicampeonato, em 2019, com a geração de Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique. As duas conquistas são lembradas nesta segunda-feira (23).
Relembre as conquistas
A primeira Libertadores do Flamengo foi conquistada em 1981, após uma decisão que exigiu três partidas contra o Cobreloa, do Chile. Depois de uma vitória para cada lado, as equipes disputaram o jogo de desempate em Montevidéu, no Uruguai. Com dois gols de Zico, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0 e alcançou o topo do futebol sul-americano pela primeira vez.
Já em 2019, a decisão contra o River Plate, em Lima, no Peru, teve fortes emoções até os minutos finais. Borré abriu o placar para a equipe argentina, mas Gabigol marcou duas vezes na reta final da partida e garantiu o bicampeonato continental do Flamengo.
Flamengo já conquistou a Libertadores cinco vezes
Depois das conquistas de 1981 e 2019, o Flamengo voltou a levantar a taça da Libertadores em outras duas oportunidades.
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Em 2022, o Rubro-Negro venceu o Athletico por 1 a 0, em Guayaquil, no Equador, com gol de Gabigol, e conquistou o tricampeonato.
Em 2025, a equipe voltou a disputar uma final brasileira e venceu o Palmeiras por 1 a 0, em Lima, no Peru. O zagueiro Danilo marcou o gol que garantiu o quarto título continental da história do clube.
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