- Nós fomos um time muito irregular nesse ano, a nível de apresentação. Quando você é irregular no Brasil com tantos times competitivos fica mais difícil conquistar os objetivos. Acarreta em demissões, você muda a metodologia no meio do trabalho. É difícil para todo mundo se adaptar, para os jogadores, para o treinador que chega, para o staff. Mas eu vejo que a gente está terminando com um bom trabalho, bem encaminhando. com certeza vai ajudar muito começar o ano que vem com o mesmo treinador, com a mesma comissão, com essa mesma metodologia de trabalho para conquistar os títulos que é o objetivo do Flamengo.