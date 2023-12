Chegou ao fim a carreira de Filipe Luís como jogador de futebol. O lateral anunciou a aposentadoria, e vai pendurar as chuteiras ao final da temporada. Neste domingo (3), o camisa 16 se despediu do Flamengo com uma série de homenagens e, ao final da vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá, falou do sentimento de encerrar a trajetória como atleta no clube do coração.