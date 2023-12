Neste domingo (3), Rodrigo Caio se despediu do Flamengo e recebeu uma série de homenagens em um jogo festivo, disputado no Maracanã, contra o Cuiabá. Ao final do duelo, que terminou com vitória rubro-negra e emoção à flor da pele, o zagueiro falou sobre sua passagem pelo Fla e definiu o sentimento como "gratidão e respeito".