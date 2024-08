Flamengo é um dos oito times classificados para as quartas de final da Copa do Brasil (Foto: Divulgação/CBF)







20/08/2024

Explicação da comissão técnica para a má fase, o calendário dará outra sequência dura ao Flamengo no próximo mês. Com a definição das quartas de final no sorteio da Copa do Brasil, o clube terá, no intervalo de um mês, sequência de sete jogos decisivos em cada uma das três frentes que disputa na temporada.

O sorteio da Copa do Brasil definirá o adversário do Flamengo nesta terça-feira (20), às 15h (de Brasília), em evento na sede da CBF.

Flamengo tem desfalques por lesão para a próxima sequência de jogos

Os Jogos:

22/08: Bolívar x Flamengo (Libertadores)

25/08: Flamengo x Bragantino (Brasileirão)

28 ou 29/08: Quartas da Copa do Brasil

01/09: Corinthians x Flamengo (Brasileirão)

11 ou 12/09: Quartas da Copa do Brasil

14/09: Flamengo x Vasco (Brasileirão)

21/09: Grêmio x Flamengo (Brasileirão)

O Flamengo está vivo na disputa da Copa do Brasil, do Brasileirão e da Copa Libertadores. O calendário do próximo mês pode apertar ainda mais, para oito jogos, caso a equipe avance para as quartas de final do torneio continental. Com vantagem de 2 a 0, o time rubro-negro jogará a segunda partida contra o Bolívar, fora de casa, na próxima quinta-feira (22).

