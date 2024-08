Tite fala sobre lesões de Gabi e Pedro e critica calendário: ‘Não dá para aceitar’

Tite, técnico do Flamengo, durante partida contra o Bolívar, no Maracanã, pela Libertadores 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 00:34 • Rio de Janeiro

O Flamengo venceu o Bolívar por 2 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores no Maracanã. Apesar do placar favorável e uma classificação encaminhada, o técnico Tite subiu o tom em coletiva de imprensa a respeito do calendário do futebol brasileiro. Isso porque Pedro, Gabigol e Gerson sentiram dores musculares durante a partida.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

▶️ Oitavas da Libertadores: Flamengo vive drama com bolas áreas; entenda e veja números

— Vai em cima do trabalho do Flamengo, como instituição, como grandeza. Eu gostaria de ficar um tempo grande no Flamengo, mas eu sei que a cada dia que passa é um dia a menos que vou ficar aqui. Mas a grandeza do Flamengo, dos seus atletas, eu queria estar errado para falar de calendário. Mas olhem o que está acontecendo. Tem uma série de pessoas da imprensa conscienciosa. O (Carlos Eduardo) Mansur. Leiam a crônica dele quando ele fala de calendário. E não adianta me dar balinha doce o sindicato dos atletas dizer: "Ah, eu agradeci ao Tite porque ele falou, mas o calendário estava e nós aceitamos 66 horas". Não tem que aceitar, não. Nós, enquanto técnico, temos que bater, o atleta vai arrebentar.

Pedro foi substituído aos 35 minutos do primeiro tempo, após sentir a coxa esquerda, e deu lugar a Gabigol, que acabou sentindo a coxa direita momentos seguintes ao segundo gol do Flamengo, marcado por Léo Pereira. Gerson também sentiu dores musculares e, apesar de ter jogado os 90 minutos, deixou o Maracanã mancando.

Mesmo com preocupações em relação ao elenco, o técnico Tite valorizou a partida do time. Com a partida de volta sendo na altitude, o Rubro-Negro comemora o resultado que da boa vantagem para buscar a classificação fora de casa.

— O resultado e o placar não condizem o que foi o desempenho e o número de oportunidades e o volume tido.

Léo Pereira, jogador do Flamengo, comemora seu gol com Gerson durante partida contra o Bolívar, no Maracanã, pela Libertadores 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)