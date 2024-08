Jogadores do Juventude celebram título em 1999 (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 10:34 • Caxias do Sul (RS)

Quem diria que o pequeno Juventude, do interior gaúcho, tivesse forças para calar o Maracanã lotado naquele 27 de Junho de 1999 - há 25 anos?

O Papo - apelido do Ju - disputava surpreendentemente a final da Copa do Brasil contra o Botafogo, sedento por títulos nacionais. A equipe gaúcha vinha com uma campanha consistente, inclusive com uma goleada de 6 a 0 sobre o Fluminense, quando se classificou para as oitavas, e um 4 a 0 sobre o rival Internacional, dentro do Beira-Rio, na semifinal. Mas o Botafogo era favorito. Havia despachado Palmeiras, Athletico e São Paulo no caminho. Nada menos que 101.581 torcedores estavam no Maracanã naquela noite, quase todos torcedores do Fogão.

No jogo de ida, uma semana antes, em Caxias do Sul, 2 a 1 para os gaúchos. Uma vitória simples daria o título ao Botafogo, já que valia a regra do gol marcado fora com maior valor. Só que nos 90 minutos de jogo o placar não saiu do 0 a 0. O treinador do Juventude, Valmir Loruz, montou uma estratégia de defesa forte e contra-ataques rápidos, e conseguiu segurar o empate. Juventude campeão, com méritos, e um silêncio ensurdecedor no Maracanã.

