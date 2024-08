Flamengo sofre com lesões em meio a calendário apertado (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 21:38 • Rio de Janeiro

Durante o primeiro tempo da goleada do Botafogo sobre o Flamengo por 4x1 no Nilton Santos, mais um dos principais jogadores do Flamengo na temporada saiu lesionado. Arrascaeta deixou o campo mancando após sentir uma lesão no músculo adutor da coxa. A baixa levantou mais uma vez o debate sobre o calendário apertado do Flamengo, que rendeu aspas fortes do comentarista Renato Maurício Prado.

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Vocês (torcedores) não me venham com desculpas sobre o calendário. Eu concordo que ele é péssimo, mas é para todo mundo. O calendário do Botafogo é rigorosamente o mesmo que o do Flamengo. O Alvinegro perdeu o Júnior Santos e o Eduardo. Por acaso eles eram menos importante para o Botafogo do que Cebolinha e Vinã eram para o Flamengo? - disse Renato, antes de completar:

A única diferença do Botafogo para o Flamengo, é que o Botafogo tem um dirigente que é um fanfarão, mas que resolveu reforçar o seu time. Ao contrário do fanfarão da gávea que simplesmente perdeu a maior parte da janela, pelo terceiro ano consecutivo, indo atrás do Claudinho, só para levar uma porta na cara do Zenit - concluiu.

Flamengo tenta conciliar calendário com três competições (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Os gols do Alvinegro, no Estádio Nilton Santos, foram marcados por Mateo Ponte, Igor Jesus e Matheus Martins (2). Bruno Henrique descontou para o Rubro-Negro.

Com a vitória, o Botafogo chegou aos 46 pontos e reassumiu a liderança do Brasileirão. Já o Flamengo segue na 3ª posição da tabela com 41 pontos.