Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 10:00 • Porto Alegre (RS)

A grande final da primeira Copa do Brasil, em 1989, foi entre Grêmio e Sport. Naquela época, o torneio ainda não tinha a premiação milionária de hoje, mas o campeão ganhava uma vaga na Libertadores do ano seguinte. As Federações estaduais podiam indicar dois clubes para participar - e nem todas quiseram inscrever seus afiliados.

Com 32 equipes, em formato eliminatório de ida e volta, Sport e Grêmio empataram em 0 a 0 o primeiro jogo da final, na Ilha do Retiro. Uma semana depois, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, o tricolor gaúcho sagrou-se primeiro campeão da Copa do Brasil vencendo por 2 a 1 a equipe pernambucana. O primeiro gol foi de Assis - irmão mais velho de Ronaldinho Gaúcho, que ainda não havia começado sua carreira. O Sport empatou com um gol contra do goleiro Mazaropi. Mas no início do segundo tempo, o meia Cuca fez o seu e garantiu o título para o Grêmio.

Cuca ainda teve uma carreira de sucesso do Grêmio, Palmeiras, Santos e Internacional. Depois virou treinador, passou pelos maiores clubes do Brasil, e conquistou a Libertadores da América pelo Atlético Mineiro em 2013. Hoje está sem clube.

Sorteio da Copa do Brasil acontece nesta terça-feira (20); Grêmio, primeiro campeão, não está mais na disputa (Foto: Divulgação/Grêmio)