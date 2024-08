Em epidemia de lesões, Flamengo é apenas o 9º clube da Série A com mais jogos em 2024

Arrascaeta deixou o campo de jogo contra o Botafogo por conta de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda (Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 10:03 • Rio de Janeiro (RJ)

Nos últimos dias, o Flamengo sofreu com as lesões musculares de Pedro, Gabigol e Arrascaeta em uma das fases mais decisivas da temporada. Os atacantes só voltam a campo em setembro, enquanto a situação do uruguaio é desconhecida após ter sido substituído no início do jogo contra o Botafogo.

➡️ Marcos Braz revela o que falta para Michael voltar ao Flamengo

➡️ VP do Flamengo sobe o tom ao comentar possível saída de Fabrício Bruno

Em diversas ocasiões, Tite reclamou do calendário de jogos do Campeonato Brasileiro e chegou a subir o tom contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No entanto, o Rubro-Negro é apenas a 9ª equipe com mais jogos dentre os clubes da Série A em 2024 com 48 partidas realizadas.

Concorrentes que disputavam três competições até outrora, Botafogo e Palmeiras realizaram 53 e 51 jogos, respectivamente. Enquanto o Alvinegro lidera o Brasileirão, o Verdão ultrapassou o Flamengo pelo critério de saldo de gols. O vice-líder Fortaleza disputou 54 partidas na temporada.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Quais razões explicam o que acontece no Rubro-Negro? Sobrecarga? Calendário pesado? Elenco curto? Na atual janela de transferências, o clube carioca ainda não realizou nenhuma contratação e vem atuando com o mesmo elenco desde janeiro.

Pedro e Gabigol se lesionaram no duelo com o Bolívar (Pablo Porciuncula/AFP e Jorge Rodriguez/AGIF)

Comparação entre elencos

Rivais diretos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o Botafogo contratou quatro jogadores (Igor Jesus, Matheus Martins, Almada e Allan) no mercado do meio do ano, além de contar com o retorno de Carlos Alberto, que vem sendo utilizado por Artur Jorge. Por outro lado, o Palmeiras comprou três atletas (Felipe Anderson, Maurício e Giay).

Atleta com mais jogos no Rubro-Negro na temporada, Pedro fez 42 partidas em 2024, enquanto Arrascaeta e Gabigol entraram em campo 31 e 24 vezes, respectivamente. Vale lembrar que o camisa 14 foi convocado pelo Uruguai para a disputa da Copa América. Outro nome com quem Tite tem muita preocupação é o de Gerson, que participou de 37 confrontos.

No Palmeiras, por exemplo, Raphael Veiga atuou em 43 jogos, enquanto Flaco López participou de 45 partidas. Principal destaque da equipe de Abel Ferreira, Estêvão foi acionado 37 vezes pelo comandante português, embora tenha desfalcado a equipe nas últimas semanas por conta de uma entorse no tornozelo esquerdo.

A equipe conta com atletas em situações de lesões musculares, como Mayke, que sofre com um problema na panturrilha direita, enquanto Zé Rafael sofreu com uma lesão na coxa direita. No entanto, as ausências possuem reposições à altura, mas também não se referem aos grandes protagonistas dentro do plantel.

Felipe Anderson é um dos reforços do Palmeiras no meio do ano (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Com muitas opções no setor ofensivo do elenco, o Botafogo conta apenas com um jogador que ultrapassou a marca de 40 partidas na temporada: Júnior Santos, que sofreu uma fratura na tíbia. Enquanto isso, Luiz Henrique e Savarino fizeram 35 jogos, enquanto Tiquinho Soares entrou em campo 34 vezes.

Assim como o Palmeiras, o Glorioso também possui jogadores entregues ao Departamento Médico (DM) por lesões musculares, como Eduardo e Jeffinho. Ainda assim, o clube correu no mercado para se reforçar com nomes de peso e não sente a ausência de dois atletas que poderiam ser titulares na maioria dos times da Série A.

Thiago Almada é um dos quatro reforços do Botafogo no meio do ano (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Existe sobrecarga?

Chefe do DM do Flamengo, Márcio Tannure explicou no dia 11 de agosto as lesões de Cebolinha e Viña. Questionado sobre as recentes lesões do atacante, o médico minimizou a questão da sobrecarga do elenco ao afirmar que a contusão que tirou o jogador da temporada foi uma fatalidade.

- Existem lesões que talvez sejam previsíveis e previsíveis, mas outras não. Se ele (Cebolinha) vem tendo lesões, então ele não jogou tanto. Então ele não forçou, não foi uma questão de sobrecarga, de excesso. Questão de lesão é multifatorial. Eu vejo como algo pontual, uma infelicidade. Ele voltou e estava bem. Não vejo uma questão de sobrecarga, de estar acelerando (a recuperação). Sempre o time que viaja mais, que joga mais sobrecarrega mais.

Embora a dupla desfalque o Flamengo por lesões traumáticas, como é o caso de Júnior Santos no Botafogo, Tite não conta com cinco nomes importantes para o duelo com o Bolívar, pela Libertadores. O treinador preservou algumas peças no clássico contra o Alvinegro com o objetivo de preservas peças chaves, como Gerson, Luiz Araújo e Ayrton Lucas.

Nesse momento, o calendário é o mesmo para Flamengo, Palmeiras e Botafogo, mas o Rubro-Negro vem sofrendo do ponto de vista físico muito mais do que seus rivais. É necessário uma explicação que vá além da questão do calendário de jogos, mas também uma declaração dos responsáveis pela preparação dos jogadores com os motivos das recentes lesões musculares.