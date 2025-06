Sobrevivente de tragédia do Ninho deixa o Flamengo rumo a gigante português

O Sporting, de Portugal, anunciou nesta sexta-feira (27) a contratação de Rayan Lucas, volante da base do Flamengo. O jovem de 20 anos chega por empréstimo de uma temporada e será aproveitado pela equipe B do clube.

O meio-campista é um dos sobreviventes da tragédia do CT Ninho do Urubu em 2019, que matou dez atletas das categorias de base do Rubro-Negro em incêndio. Na época, o jogador tinha 14 anos e foi um dos 16 jovens saiu com vida do episódio. Agora, apenas o goleiro Dyogo Alves permanece no Fla.

Rayan Lucas sempre foi considerado uma das principais promessas da base rubro-negra e fez parte da equipe bicampeã da Libertadores sub-20, em 2024 e 2025, além do campeonato Mundial no ano passado. Pelo profissional, entrou em campo em oito oportunidades, quatro na última temporada e outras quatro nesta.

— Fiquei muito feliz. É um sonho de criança representar este clube enorme, onde foram formados jogadores gigantes. Sou muito fã do Cristiano Ronaldo e só tenho a agradecer a Deus e ao Sporting CP pela oportunidade de mostrar o meu futebol. Chego para somar — declarou o jogador ao site do clube.

— Estou muito feliz e honrado por vestir esta camisa. Podem contar comigo, vou dar sempre o meu máximo dentro de campo — completou o jovem emprestado do Flamengo ao Sporting.

