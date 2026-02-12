O clássico entre Botafogo e Flamengo pelas quartas de final do Campeonato Carioca é no próximo domingo (15), mas os dias que antecedem o confronto já contam com agitações nos bastidores. Uma entrevista de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, repercutiu entre os torcedores. Na ocasião, o presidente rubro-negro atacou a SAF alvinegra, principalmente pelo aspecto financeiro.

continua após a publicidade

➡️ Real Madrid, Barcelona e Disney: as inspirações de BAP para o Flamengo

- O que não pode acontecer é o que estamos vendo com um clube centenário como o Botafogo. Você cria uma SAF, permite que alguém compre o clube, e ele acaba ficando pior do que estava. O Botafogo devia, acredito eu, 100 milhões de euros. Alguém compra o clube. Foram campeões do Brasileirão e da Libertadores em 2024. Recebem milhões, não pagam nada a ninguém e ainda aumentam a dívida anterior. É preciso haver regulação - disse Bap, em entrevista ao "AS", da Espanha.

Bap, presidente do Flamengo, comenta cenário da SAF do Botafogo (Foto: Marcelo Cortes/CRF)

- Se alguém chega com muito dinheiro e usa esse dinheiro apenas para contratar jogadores, sem cumprir nenhuma de suas obrigações, qual é o propósito? Houve uma distorção do conceito de SAF. O Flamengo é contra esse tipo de situação sem que haja punição. Tem que haver punição esportiva, tem que haver perda de pontos. Você comprou o clube com uma dívida de 80 milhões, assumiu que iria quitá-la, aumenta a dívida para 160 milhões, não paga ninguém e não sofre nenhuma punição esportiva ou financeira. Isso está errado - completou o presidente do Flamengo sobre a SAF do Botafogo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

A resposta de Bap saiu após uma pergunta sobre o sistema das SAFs no Brasil. Ainda a respeito do tema, o empresário garantiu que o Flamengo jamais adotará o modelo e comparou o clube brasileiro com o Real Madrid.

➡️ Tem chance? Presidente do Flamengo é sincero sobre retorno de Vini Jr

- Essa é uma excelente pergunta. Não tenho absolutamente nada contra as SAFs (Sociedades Anônimas de Futebol). Nada. O que eu acredito é o seguinte: qual é o princípio por trás de uma SAF? Você tem um clube de futebol que não consegue administrar suas dívidas, um clube que está falido do ponto de vista da gestão, e alguém decide assumir o controle. Essa pessoa assume as dívidas e faz novos investimentos. Esse é o princípio. Sou totalmente a favor disso. Nenhum problema. O Flamengo nunca será uma SAF. O Flamengo é como o Real Madrid; não precisa se tornar uma SAF - contextualizou o presidente do Flamengo.

continua após a publicidade

➡️ Aposte nas partidas do Flamengo no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.