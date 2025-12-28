Pedrinho abre o jogo sobre proposta do Flamengo ao Cruzeiro por Kaio Jorge

Na tarde deste domingo (28), cresceram os rumores de uma possível negociação do Flamengo com o Cruzeiro por Kaio Jorge. Entretanto, o próprio dono da SAF celeste, Pedro Lourenço, descartou um acordo com base na primeira proposta rubro-negra.

O presidente da Raposa comentou em entrevista à "Itatiaia" que a proposta inicial que circula na mídia foi recusada. A informação a que se refere foi divulgada pela "ESPN", que informou que os cariocas ofereceram 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 196 milhões, na cotação atual).

Entretanto, o valor não agradou o Cruzeiro. Segundo Pedrinho, a equipe mineira só topa abrir conversas por 50 milhões de euros (cerca de R$ 325 milhões).

– O Flamengo fez uma proposta, e nós fizemos uma outra proposta. A proposta que o Flamengo fez não satisfaz a gente, que é o que os caras falaram aí. Para vender o Kaio nós queremos 50 milhões de euros. Esse é o nosso preço – disse Pedro Lourenço.

Cruzeiro recebeu sondagens da Europa por Kaio Jorge recentemente

Recentemente, o Cruzeiro recebeu uma proposta do West Ham no valor de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 160 milhões na cotação atual).

Segundo apurou o Lance!, a Raposa recusou o valor e entende que só seria vantajoso abrir negociações com os ingleses por 40 milhões de euros (cerca de R$ 221 milhões). A maior venda da história da equipe foi a de Geovanni, em 2001, que foi vendido ao Barcelona por 18 milhões de dólares (R$ 42,7 milhões na época e cerca de R$ 100 milhões atualmente).

Pedida cruzeirense seria a maior contratação do Flamengo

Se o Flamengo aceitar fazer negócio com o Cruzeiro pelo valor pedido por Pedrinho, Kaio Jorge se tornaria a maior contratação da história do Rubro-Negro. Até hoje, a maior transação dos cariocas foi a de Samuel Lino, ao custo de 22 milhões de euros (R$ 143 milhões)