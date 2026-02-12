Patrocinador do Flamengo recebe reajuste de verba e deve mudar molde de contrato com o clube

Com a crise envolvendo o Banco Master, que levou à mudança na diretoria do BRB, patrocinador do Flamengo, a empresa sofreu um corte de 60% nos investimentos em patrocínios em 2026, que em 2025 registrou cerca de R$ 118,6 milhões (passaria para R$ 50 milhões), segundo o Diário Oficial do Distrito Federal. Diante deste cenário, a parceria entre Flamengo e BRB conta com um cenário de incerteza.

O atual contrato entre as partes, que vai até o fim de março deste ano, conta com um valor de patrocínio de R$ 25 milhões por ano. Essa quantia não será impactada. Entretando, o contrato do Banco Nação, fundado em 2020, pode sofrer um reajuste.

Com quase quatro milhões de clientes, o Banco Nação rende ao Flamengo cerca de, pelo menos, R$ 15 milhões por ano (vínculo até 2029). Caso o contrato do BRB não seja renovado, o valor pula para R$ 25 milhões. As informações são do "Ge", confirmadas pelo Lance!.

O que pode mudar?

Com o atual cenário da empresa, o BRB estuda a possibilidade de um reajuste no formato da parceria com o Flamengo, cogitando a criação de uma empresa independente.

Paquetá durante jogo do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Confira a nota do BRB em parceria com o Flamengo

"O BRB informa que está realizando uma avaliação técnica e estratégica de todos os seus contratos de patrocínio, incluindo os esportivos, como parte do processo contínuo de gestão responsável dos recursos e de alinhamento às diretrizes do banco. Eventuais decisões sobre continuidade, ajustes ou encerramentos de contratos serão comunicadas oportunamente, sempre com transparência e respeito aos parceiros envolvidos.

Em relação ao patrocínio do Clube de Regatas do Flamengo, o BRB destaca que o contrato permanece em execução e a vigência segue até março. Para além disso, o BRB estuda mecanismos para reforçar e reestruturar a parceria que resultou na criação do Nação BRB FLA, com a possibilidade de transformá-lo em uma empresa independente, visando maior eficiência, escala e rentabilidade."

