Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 30/10/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro

O Flamengo enfrenta o Internacional, nesta quarta-feira (30), pela 17ª rodada do Brasileirão, em partida que vai definir se o Rubro-Negro ainda tem chances de lutar pelo título. A equipe de Filipe Luís está na quarta posição com 54 pontos e chega embalado depois da vitória, por 4 a 2, sobre o Juventude no último sábado (26).

O duelo no Beira-Rio marcará o confronto direto pela briga no G4. O Colorado é o quinto colocado com 52 pontos, e se vencer, assume a posição do clube carioca. Mas, para o Flamengo, além de se firmar entre os quatro melhores, pode manter o sonho pelo título vivo, mesmo com chances remotas.

Isso porque para o Rubro-Negro permanecer na briga pela taça do campeonato nacional, precisaria chegar a, pelo menos, 75 pontos. Para chegar ao número mágica, faltam 21 pontos e oito jogos. Ou seja, para chegar nesta pontuação, o Fla precisaria vencer sete das oito partidas restantes.

Além disso, precisaria contar com derrotas consecutivas dos clubes à cima: Fortaleza, Palmeiras e Botafogo. O Fla é o único do G4 com um jogo a menos. Se vencer o Inter nesta quarta, chegaria a 57 pontos, mesma pontuação do Fortaleza, e assumiria a terceira posição pelo número de vitórias.

Por jogo atrasado do Brasileirão, o Flamengo encara o Internacional. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Confira os próximos confrontos

Internacional - 30/10 - ✈️

Cruzeiro - 06/11 - ✈️

Atlético-MG - 13/11 - 🏠

Cuiabá - 20/11 -✈️

Fortaleza - 24/11 - ✈️

Internacional - 01/12 - 🏠

Criciúma - 04/12 - ✈️

Vitória - 08/12 - 🏠

Entre os confrontos na reta final do Brasileirão, a equipe de Filipe Luís ainda disputará o título da Copa do Brasil. Depois de enfrentar o Internacional, em Porto Alegre, a delegação volta ao Rio de Janeiro para a primeira partida da final, contra o Atlético-MG, no Maracanã, neste domingo (3), a partir das 16h (de Brasília). Em seguida, deve viajar para Belo Horizonte, onde enfrenta o Cruzeiro, pelo Brasileirão, e o Galo, na partida de volta da decisão.

