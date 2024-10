Flamengo deve ter novidades na escalação para enfrentar o Inter

Filipe Luís deve poupar jogadores no Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 03:30 • Rio de Janeiro

O Flamengo pode ter duas novidades na escalação para enfrentar o Internacional, nesta quarta-feira, às 19h, no Beira-Rio, em jogo atrasado pela 17ª rodada do Brasileirão. Nessa terça, no último treino antes da viagem a Porto Alegre, o técnico Filipe Luís deu indícios de que poderá poupar alguns jogadores visando à primeira partida das finais da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG no próximo domingo. Assim, há chance de Plata e Varela iniciarem o jogo diante da equipe gaúcha.

➡️Cinco jogadores que já atuaram por Internacional e Flamengo

A dupla pode entrar nas vagas de Gabigol e Wesley. Os dois vêm sendo titulares desde que Filipe Luís assumiu o comando do Flamengo, e por isso há o temor de desgaste físico para a final no Maracanã.

Caso as alterações sejam confirmadas, o Flamengo terá um time misto na escalação diante do Inter. Isso porque quatro titulares são desfalques confirmados: Léo Pereira e Arrascaeta estão suspensos, pois levaram o terceiro cartão amarelo na vitória por 4 a 2 sobre o Juventude; e Alex Sandro e David Luiz apresentaram problemas físicos e nem viajaram a Porto Alegre.

Por outro lado, Erick Pulgar e Bruno Henrique estão confirmados para o confronto. Os dois estão suspensos para a primeira partida com o Atlético-MG e vão a campo no Beira-Rio.

Gonzalo Plata deve iniciar o jogo diante do Internacional (Dante Fernandez/AFP)

Provável escalação do Flamengo

Assim, o provável time do Flamengo para enfrentar o Internacional tem Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo, Alcaraz e Gerson; Gonzalo Plata e Bruno Henrique.

Quarto colocado no Brasileirão, com 54 pontos, o Flamengo não pode perder para o Inter. Caso isso aconteça, o rubro-negro será ultrapassado pelo próprio Internacional (que tem 52) e deixará o G-4, grupo que garante vaga direta à Libertadores do próximo ano. Um tropeço também pode significar o adeus à disputa do título do Brasileirão, já que o time esta a 10 pontos do líder, Botafogo.