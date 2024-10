Flamengo confirma desfalque para partida contra o Internacional

Filipe Luís, técnico do Flamengo, em partida contra o Juventude, no Maracanã, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 14:57 • Rio de Janeiro

O Flamengo sofreu um desfalque de última hora para a partida contra o Internacional, desta quarta-feira (29), às 19h, no Beira-Rio, jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Conforme divulgou o clube, o zagueiro David Luiz será uma ausência para a partida. O atleta, de 37 anos, está com dor bilateral no Tendão de Aquiles e no tornozelo.

➡️Beira-Rio tem setores esgotados para Internacional x Flamengo

➡️Flamengo homenageia Vini Jr após derrota na Bola de Ouro

Por conta da limitação física, David Luiz é uma opção a menos para o técnico Filipe Luís no próximo compromisso do Flamengo. O zagueiro não viaja para Porto Alegre junto com a delegação da equipe nesta terça-feira (29). O rubro-negro anunciou o desfalque através de uma postagem nas redes sociais.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Desfalques do Flamengo

David Luiz não será a única ausência do rubro-negro carioca para a partida contra o Internacional. Além do zagueiro, os atacantes Pedro (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho) e Luiz Araújo (fratura da cartilagem do joelho), o volante De La Cruz (lesão muscular na posterior da coxa) e o lateral Viña (ruptura do ligamento cruzado) também são desfalques.