Beira-Rio tem setores esgotados para Internacional x Flamengo

Escrito por Julia Brasil • Publicada em 29/10/2024 - 13:49 • Porto Alegre (RS)

O Internacional terá o apoio do seu torcedor para encarar o Flamengo na noite de quarta-feira (30). Isso porque o Beira-Rio tem setores esgotados para o confronto. A expectativa é de 40 mil torcedores na casa Colorada.

A boa fase do time, unida a importância do confronto, fez com que os torcedores do Internacional se mobilizassem - apesar do horário, considerado ruim. De acordo com o Clube, são esperados 40 mil torcedores e o Beira-Rio tem setores esgotados.

Na tarde desta terça-feira (29), restavam ingressos apenas para as áreas locadas e Coração do Gigante. As áreas livres do estádio já estão esgotadas. Com isso, a expectativa é de casa cheia em busca dos três pontos.

A vitória é essencial para os objetivos do Colorado na temporada - a busca pela vaga na Libertadores. Como apenas dois pontos separam os times na tabela de classificação, vencer o Flamengo significa entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro.

Inter lança campanha de sócios

Contra o Flamengo, o Internacional inicia sua nova campanha. A ideia do Colorado é chegar o mais rápido possível aos 150 mil sócios e se tornar um dos Clubes com maior quadro social do futebol mundial.

Atualmente, o Inter conta com 145 mil sócios, sendo o segundo Clube brasileiro com mais associados. Apenas o Palmeiras possui um quadro social maior, de acordo com levantamento feito pelo ge, em março - eram pouco mais de 176 mil na época.

Internacional e Flamengo entram em campo na noite de quarta-feira. A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e é a última em atraso das equipes na competição. A bola rola a partir das 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.