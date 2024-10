Flamengo joga por sonho ou adeus ao título em partida atrasada do Brasileirão

Gabigol comemora seu gol durante partida entre Flamengo e Juventude, no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Publicada em 29/10/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo tem um jogo atrasado do Brasileirão a cumprir nesta quarta-feira (30). O Rubro-Negro enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, pela 17ª rodada, em confronto que coloca frente a frente o quarto e o quinto colocados da competição. O resultado é decisivo para saber se a equipe de Filipe Luís vai subir para a terceira colocação ou sair do G-4.

Se o Flamengo vencer em Porto Alegre, chega a 57 pontos e assume o terceiro lugar, com uma vitória a mais do que o Fortaleza. Por outro lado, se perder, o Rubro-Negro cai para quinto e vê o Colorado entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro.

No entanto, o Rubro-Negro vive a expectativa da final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, que tem início no próximo domingo (3). Assim, é necessário avaliar as prioridades do clube na reta final de temporada.

Jogadores do Flamengo comemoram o gol na vitória sobre o Juventude, no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Sem perder desde 18 de agosto, o Internacional vem de 11 rodadas de invencibilidade e pode ser a pedra no sapato do Flamengo, além de ter a chance de roubar a quarta colocação dos cariocas. Por isso, é difícil imaginar que Filipe Luís possa se dar o luxo de poupar jogadores - tirando os desfalques certos - diante do clube gaúcho. Porém, a semana decisiva desafia tal possibilidade.

Desfalques do Flamengo

Everton Cebolinha, Pedro, Viña e Luiz Araújo são baixas e ficam fora do restante da temporada, além de De La Cruz, que sofreu lesão no músculo posterior da coxa direita e se tornou mais um problema para a sequência decisiva do Flamengo.

Diferentemente dos outros, Alex Sandro será reavaliado, mas deve ser um dos poupados para a final da Copa do Brasil. Por fim, o Rubro-Negro também não contará com Léo Pereira e Arrascaeta, que precisam cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.